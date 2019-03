Jane Alexander attaccata: “Non giudicate un libro dalla copertina”

Critiche velenose contro Jane Alexander dopo la storia con Elia Fongaro

Non è la prima volta che Jane Alexander viene bersagliata su Instagram. Dopo la sua storia con Elia Fongaro, le critiche non sono mancate e alcune sono cattivissime. L’attrice, però, ha le spalle larghe: ormai è abituata a ricevere insulti, però non vuole assolutamente che il trattamento riservato nei suoi confronti venga usato per distruggere personalità più deboli. Non è nemmeno la prima volta che la Alexander si schiera dalla parte di chi viene puntualmente attaccato (e il più delle volte per futili motivi) e per questo ha lanciato un bel messaggio sui Instagram.

La confessione di Jane Alexander

“Sembro forte, ma a volte sono tanto timida, tanto imbarazzata, tanto spaventata anche io – ha confessato Jane Alexander su Instagram –. Alta un 1,83 senza tacchi, mascellona, con delle caviglie che se me le levo e te ce meno sono cavoli amari, eh, eppure è così. Non giudicate un libro dalla copertina. Non parlo solo di me. Cerchiamo di andare oltre. Cerchiamo, anche per il nostro di bene”. Un messaggio dopo gli ultimi messaggi ricevuti e dopo il duro sfogo legato alla sua rottura con Elia.

Lo sfogo di Jane Alexander, i detrattori la pianteranno?

Velenose critiche sono ormai all’ordine del giorno, per Jane. E quando scrive messaggi di questo tipo, i detrattori le ripetono che chi va in TV deve accettare anche questo. Anche gli insulti? Jane è stufa dell’atteggiamento che hanno gli heater, un atteggiamento che per molti è normale (ma che non lo è affatto!): “A volte vorrei buttare via il cellulare, staccarmi da questo mondo effimero, che ci sta facendo cambiare tutti. Vediamo storie di persone che fingono di comprare cose per apparire, si fotografano e si taggano in posti dove in realtà non sono mai stati. Si permettono critiche solo perché qualcuno non è conforme ad una ormai regola generalizzata, e proprio per questo finta, irreale, di bellezza. Di interesse. Non esisti se non sei su Instagram”.