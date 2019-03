Live – Non è la d’Urso, Barbara: le confessioni sul nuovo programma

Nuovo programma Barbara d’Urso, anticipazioni Live: tutto quello che c’è da sapere

Barbara d’Urso ha dato altre anticipazioni su Live, il nuovo programma di Canale 5 per il quale la conduttrice ha lavorato molto. Vuole regalare ai telespettatori qualcosa di sorprendente, che non sia uguale ad altre trasmissioni. La d’Urso lo ha definito un “programma di parola”: gli ospiti saranno quindi al centro di tutto e avranno degli input che potranno innescare diverse reazioni. Alcune anche inaspettate. Live – Non è la d’Urso non è né un varietà né un format: “L’azienda ha il desiderio di avere un prime time continuativo. Questo è un ‘programma di parola’, con delle persone che interagiscono, però non è un varietà con il cantante che si esibisce, con degli stacchetti… E non è nemmeno un format”.

Ospiti Live – Non è la d’Urso e ruolo del pubblico a casa

La nostra Antonella Latilla ha fatto una domanda precisa a Barbara d’Urso: “Quante similitudini ci sono con Domenica Live?”. La risposta della conduttrice è stata esaustiva e ci ha permesso di capire qualcosa in più sugli ospiti di Live: “Il fatto di ridurre a cinque ore la domenica ha avuto un senso perché sono state trasferite nel programma di sera, che ha un nuovo studio dove accadono nuove cose. Qui succederanno delle cose”. Ha poi parlato del ruolo del pubblico di Live e di un meccanismo di dibattito molto particolare: “Ci sarà per esempio Heather Parisi e a un certo punto entreranno delle sfere in cui ci saranno delle persone che l’ospite non potrà vedere mentre a casa vedranno queste persone. Tutte vorranno parlare. Queste persone sono conosciute. Sono in relazione con l’ospite e interagiranno con lui magari in maniera positiva o in maniera negativa. Vogliono avere un dibattito e poi la gente da casa potrà mettere ‘mi piace’ o ‘non mi piace’ all’ospite e alle persone che hanno interagito con lui”.

Barbara d’Urso e Fabrizio Corona, confronto-TV: le parole della conduttrice

E infine si è passati a Fabrizio Corona. Ci sarà o non ci sarà? Avverrà un chiarimento definitivo tra conduttrice ed ex paparazzo? Ecco cosa ha detto la conduttrice al riguardo: “Corona è una di quelle persone che, nel bene e nel male, quando dice una cosa la fa. Lui sa, lui sa. Se poi non lo farà…”.