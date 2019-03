Barbara d’Urso, Fabrizio Corona e non solo a Live – Non è la d’Urso

Barbara d’Urso ospita Fabrizio Corona alla prima puntata di Live – Non è la d’Urso

Il nuovo programma tv di Barbara d’Urso è pronto al debutto. Mancano solo due giorni e Mercoledì 13 Marzo 2019 va in onda la primissima diretta in prima serata di questa attesissima trasmissione. Tantissimi ospiti nel corso delle varie puntata. La protagonista indiscussa di Live – Non è la d’Urso è ovviamente la conduttrice stessa di questa grande novità Mediaset. Durante le diretta di Domenica Live e Pomeriggio 5, la presentatrice ha rivelato alcune esclusivissime curiosità riguardo agli ospiti che arriveranno in studio. Oggi, 11 Marzo 2019, la padrona di casa ha annunciato un altro nome. Arriverà infatti anche Thomas Markle Junior, nonché fratello della principessa Meghan. La vera sorpresa è però la possibile presenza di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona da Barbara d’Urso: scuse in diretta a Live – Non è la d’Urso?

Dopo esattamente 10 anni dallo scontro che ha visto Barbara e Fabrizio al centro dell’attenzione per svariati giorni, i due sembrano destinati a rincontrarsi. Già alcuni giorni fa, Corona rivelò di voler fare due passi indietro e di voler chiedere scusa alla conduttrice. A quanto pare, le scuse potrebbero arrivare proprio in diretta tv in prima serata nel corso della prima puntata di Live – Non è la d’Urso. Non è un segreto che la donna dia spesso delle nuove possibilità. Su Instagram, l’ex re dei paparazzi dichiara: “La scelta che ho deciso di fare che potrebbe essere discutibile ve la comunicherò domani. Ma soprattutto sarà una scelta che mi vedrà protagonista Mercoledì 13 alle ore 21.30.”

Live – Non è la d’Urso, Barbara invita Fabrizio Corona in studio: la conferma della presunta ospitata

La conferma di tale ospitata arriva anche dal direttore generale dell’informazione Mediaset, Mauro Crippa. Su TgCom leggiamo: “La risposta è sì, al momento dovrebbe essere presente.” A questo punto, non ci resta che attendere maggiori informazioni e conferme.