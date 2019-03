Corona, tutta la verità su Barbara d’Urso. L’appello: “Chiedo scusa”

Fabrizio Corona, l’intervista: la verità su Barbara d’Urso. “Da anni non ci parliamo, ecco perché. Devo chiedere scusa”. Poi torna sul caso Riccardo Fogli

Fabrizio Corona continua a fare molto rumore. In particolare negli ultimi giorni, cioè dopo che è intervenuto a L’Isola dei Famosi sostenendo di avere le prove sul fatto che Riccardo Fogli sia stato tradito dalla moglie. La questione è giunta all’orecchio anche di Barbara d’Urso che ha criticato il modo in cui Corona si è espresso (seppur non nominandolo) e ha rimarcato che con lui non ha alcun tipo di rapporto da diverso tempo. Oggi l’ex re dei paparazzi, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato sull’argomento, facendo mea culpa per quanto riguarda la conduttrice di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso e Corona: il gelo e le scuse dell’ex re dei paparazzi

Corona e la d’Urso non si parlano da anni, da quando lui pubblicò nel 2013 una foto del figlio di lei scrivendo che stava fumando uno spinello, mentre invece era tabacco. “Mi dispiace per le cose che ho pubblicato, i figli vanno lasciati fuori da tutto”, confessa Fabrizio al quotidiano di via Solferino. “C’è una cosa che non ho fatto da quando sono uscito dalla galera – prosegue – ed è chiarirmi con Barbara D’Urso. Le devo delle scuse, a lei e a suo figlio”. Corona passa a ricordare i tempi in cui i rapporti con la presentatrice erano ben diversi: “Eravamo molto amici, ora neanche ci salutiamo più, io vorrei che lei mi scusasse“. L’argomento inevitabilmente scivola su Riccardo Fogli.

Corona su Riccardo Fogli: “Credo di non essere stato eccessivo nei modi e nei toni “

“Se un uomo di 70 anni viene pagato per andare all’Isola dei Famosi è normale che la sua vita personale venga fuori. Detto questo una volta che la moglie è andata a scusarsi, lui non ha voluto sapere né il perché né altro, ha semplicemente attaccato chi aveva dato la notizia ma si tratta di una persona che fa un lavoro giornalistico e basta”. Questo il pensiero di Corona che infine aggiunge: “Credo di non essere stato eccessivo nei modi e nei toni detto questo, se non vuoi se ne parli stai a casa. Sono sicuro che se mio padre fosse vivo non sarebbe andato all’Isola dei Famosi a 70 anni”.