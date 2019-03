Isola dei famosi, Alba Parietti prende le distanze dagli attacchi di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli: lungo sfogo dopo la puntata

L’intervento di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi ha generato non poco polemiche ieri sera. Già durante la puntata, e in realtà anche dopo, i telespettatori più attivi sui social si sono detti indignati e particolarmente infastiditi dai modi usati dall’ex fotografo contro Riccardo Fogli. In diretta, comunque, anche le opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti si sono espresse per per difendere il naufrago e prendere le distanze da quanto stava succedendo. Su Instagram, però, gli utenti hanno continuato ad attaccare il reality (e gli addetti ai lavori) anche dopo la puntata, e alcuni commenti particolarmente critici sono stati lasciati anche sul profilo personale della Parietti. Quest’ultima, per chiarire meglio la sua posizione, ha allora pubblicato un lungo messaggio dove – di fatto – si è detta contrariata anche lei per l’accaduto.

Alba Parietti si sfoga dopo l’Isola dei famosi: “Mortificata, dispiaciuta. Mi dissocio, la dignità delle persone viene prima di tutto”

“Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco” ha esordito scrivendo Alba Parietti nel suo lungo sfogo post puntata. “Mortificata, dispiaciuta. I contenuti del video di Corona, mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca” ha poi aggiunto “Per la volontà di ferire una persona come Riccardo, che non lo merita, ma nessuno lo merita”. Sempre in riferimento a quanto accaduto a Riccardo Fogli durante la diretta, l’opinionista de l’Isola dei famosi ha poi scritto: “Mi prendo la responsabilità di ciò che dico ma mi dissocio dai contenuti di quel video, perché la dignità delle persone viene prima di tutto anche del lavoro e delle convenienze”.

Alba Parietti contro Fabrizio Corona: “Tono insopportabile… parole offensive”

Alba Parietti, dopo aver preso le difese di Riccardo Fogli, nel suo post ha anche condannato l’atteggiamento mostrato da Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi. “Dobbiamo tutti ammettere che il tono era insopportabile, le parole usate offensive e calpestava i sentimenti di una persona già in grave difficoltà” ha concluso l’opinionista “Mi prendo la responsabilità, ma mi scuso con le persone che giustamente me lo hanno sottolineato”.