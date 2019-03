Barbara d’Urso su Live-Non è la d’Urso: concorrenza e ruolo del pubblico

Barbara D’Urso e Live-Non è la d’Urso: la conduttrice si racconta in un’intervista

Dal 13 marzo Barbara d’Urso torna in prima serata con il nuovo programma Live – Non è la d’Urso. Una versione più scintillante di Domenica Live approda nella prima serata di Canale 5 e a parlarne di pensa proprio la conduttrice. In un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara rivela ai telespettatori le dinamiche della nuova trasmissione, che sarà molto dinamica. Un programma che vedrà al centro dell’attenzione anche l’opinione del pubblico a casa, che potrà esprimere il suo consenso o la sua disapprovazione sulle storie che verranno raccontate. Un po’ come Facebook, spiega Barbara, con “mi piace” e “non mi piace”. Un bel passo avanti per la Mediaset, che si ritroverà ovviamente a combattere contro i programmi delle altre reti. In particolare, nel corso dell’intervista, viene fatto presente alla d’Urso che avrà come concorrenti Chi l’ha visto? e il calcio. Su questo punto, la conduttrice appare abbastanza tranquilla: “Sennò dove sta il divertimento”. Nessun timore, dunque, per Barbara, che ha recentemente affrontato altre trasmissioni in prima serata con La dottoressa Giò.

Barbara d’Urso su Live-Non è la d’Urso: “Un programma molto dinamico”

“Aspettatevi quello che sa fare la d’Urso”, dichiara Barbara quando le viene chiesto cosa dovranno aspettarsi da questo programma i telespettatori. Live – Non è la d’Urso inizierà il prossimo 13 marzo e la conduttrice ci tiene a precisare che “sarà un programma molto dinamico”. Una nuova sfida per la nota conduttrice di Pomeriggio Cinque, che non riposa mai, anzi continua a essere sempre presente per il suo amato pubblico. “Ma chi molla, non ci penso proprio. Lo faccio per senso del dovere. Ho solo chiesto all’azienda di rinunciare a gennaio ad alcune ore di Domenica Live, perché non ce l’avrei veramente fatta”, confessa la d’Urso nel corso dell’intervista.

Live-Non è la d’Urso è un nuovo esperimento: il pubblico a casa protagonista

“Sarà un nuovo esperimento: visto il successo Mediaset ha deciso di portare Domenica Live in prima serata, ovviamente in una versione più scintillante”, anticipa la conduttrice. Un “esperimento” quello che Barbara sta per portare nella case degli italiani in prima serata il 13 marzo. Il divertimento è assicurato e, come vi abbiamo già anticipato, i telespettatori saranno dei veri protagonisti. “Il pubblico a casa avrà un ruolo centrale, potrà, infatti, esprimersi attraverso i social, il sito e l’app del programma”, racconta la conduttrice. Non ci resta ora che attendere la prima puntata di Live – Non è la d’Urso.