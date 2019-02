Live – Non è la d’Urso: Barbara presenta il suo nuovo show (promo in anteprima)

Barbara d’Urso presenta sui social il suo nuovo programma: il video – promo in anteprima su Instagram

La sorpresa di stasera Barbara d’Urso l’aveva annunciata oggi a Pomeriggio 5 e alla fine, anche se con più di un’ora di ritardo, sui social tutti hanno potuto scoprire di cosa si trattasse. La conduttrice, pochi minuti fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram (in anteprima) il primo promo di Live – Non è la d’Urso, il suo nuovo show:. Da mesi ormai si mormorava di questo progetto in verità, ma i telespettatori che la seguono con affetto da tanto tempo hanno dovuto aspettare fino a stasera per avere qualche dettaglio in più. Mistero ancora sulla data ufficiale di inizio. Qualche anticipazione, invece, possiamo darvi sugli orari di messa in onda. Trattandosi di un “Prime time”, logicamente, andrà in onda in prima serata.

Live – Non è la d’Urso: Barbara lancia in anteprima su Instagram il promo della sua nuova trasmissione

Divertente, ironico e ricco di sorprese, così possiamo definire il promo di “Live – Non è la d’Urso”. Non è un caso che Barbara abbia deciso di lanciare il video di lancio dello show in anteprima sui social. La conduttrice, che ha ormai dimostrato di avere un attimo rapporto con il mondo del web, ha capito di quanto importante sia saperlo sfruttare. Domenica Live, Pomeriggio 5, La Dottoressa Giò e il Grande Fratello sono tutti programmi che l’hanno vista protagonista e, in ognuno di questi, la d’Urso è sempre stata attenta ad ascoltare ed intercettare interessi e perplessità del pubblico attivo sul web. Una chiave di lettura che, come abbiamo visto, si è poi tradotta in un successo di ascolti.

Barbara d’Urso e Malgioglio a Cuba per lavoro

Di recente, proprio durante la pausa natalizia, Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio sono volati insieme a Cuba. I due, come hanno poi spiegato successivamente, all’estero non sono andati solo per una breve vacanza, ma pare che abbiamo lavorato ad un nuovo progetto (un altro).