Barbara d’Urso e Malgioglio: emergono nuovi dettagli sul progetto top secret

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio insieme a Cuba: emergono nuovi dettagli sul progetto di lavoro top secret

Che cosa ci facevano Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso insieme a Cuba durante le vacanze di Natale e Capodanno? Appurato che la loro non è stata solo una fuga di piacere e che, stando a quanto confermato anche dalla conduttrice, i due stavano lì per lavoro, non resta che scoprire qualcosa di più sul tipo di progetto che ha portato entrambi a collaborare. A fornire maggiori dettagli, intervistato dal settimanale Oggi, stamattina è stato proprio Malgioglio in persona. In tono ironico e scherzoso (quindi le sue informazioni, al momento, sarebbero da prendere con le pinze) Cristiano ha prima fatto il vago e poi ha parlato di un film insieme all’amica. Sarà vero?

Cristiano Malgioglio: un film insieme a Barbara d’Urso? Le ultime news

Quando a Cristiano Malgioglio è stato chiesto di parlare della sua breve gita insieme a Barbara d’Urso la sua risposta, in un primo momento, è stata la seguente: “Un film? Una canzone? Una serie? Uno spot? Ci siamo incontrati all’Avana. Lei mi ha preceduto di un giorno. Conosco bene l’isola ed ho accompagnato Barbara a visitare i luoghi preferiti di Hemingway”. Quando però a Cristiano è stato chiesto di dire qualcosa in più sul lavoro la sua replica è stata: “Le dico che Barbara ha ricevuto un’offerta importantissima come protagonista di un film da girare a Cuba in estate. Sono coinvolto anche io”.

Cristiano Malgioglio smentisce le voci sul lavoro con Paris Hilton: la verità sul loro rapporto

Non molte settimane fa era stato scritto di un possibile coinvolgimento di Malgioglio nel prossimo video musicale di Paris Hilton. Cristiano, però, ad Oggi ha smentito la notizia. La verità? “Paris ed io ci scriviamo molto spesso su Instagram” ha spiegato lui “Abbiamo un rapporto bellissimo. Prima o poi andrò a trovarla”.