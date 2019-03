Maradona junior e Nunzia dalla d’Urso: “Aspettiamo il secondo figlio”

By

Diego Armando Maradona Junior a Live-Non è la d’Urso: la moglie è incinta di nuovo

Si allarga la famiglia Maradona. Diego Armando Junior, il figlio de El Pibe D’Oro, sta per diventare di nuovo papà. Il calciatore sarà ospite questa sera di Live-Non è la d’Urso con la moglie Nunzia: nel salotto di Barbarella annunceranno la seconda gravidanza. La coppia ha già infatti un figlio, il piccolo Diego Matias, nato lo scorso anno. Nel corso della diretta – che comincerà come sempre alle ore 21.30 su Canale 5 -verranno svelati tutti i dettagli della nuova gravidanza e la reazione di Maradona senior alla notizia, proprio nei giorni in cui i media parlano di suoi presunti nuovi figli.

Chi sono gli altri ospiti della terza puntata di Live-Non è la d’Urso

Non solo Diego Armando Maradona Junior: nel corso della terza puntata di Live-Non è la d’Urso ci saranno tanti altri ospiti. Ci sarà Asia Argento, che sarà al centro del meccanismo “una contro tutti”. In studio ci saranno pure Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, che faranno in diretta un importante annuncio. presenti poi Eva Grimaldi, Imma Battaglia e Marco Carta.

A Live-Non è la d’Urso anche le gemelle dello scandalo

A Live-Non è la d’Urso ci saranno poi le gemelle dello scandalo che di recente hanno dichiarato: “Il nostro mito? Papa Francesco”.