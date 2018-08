Nina Moric e Favoloso insieme in Kenya: è ritorno di fiamma VIDEO

Nina Moric e Luigi Mario Favoloso sono tornati insieme: il video dall’Africa

Nina Moric non smette di stupire nell’ultimo periodo. Dopo le vacanze in Puglia con l’ex marito Fabrizio Corona, la modella croata è tornata tra le braccia dell’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. I due sono partiti per il Kenya, per una vacanza di coppia. A farlo sapere l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha condiviso alcune storie su Instagram (che potete vedere nel video più in basso). Il napoletano ha usato pure un pizzico di ironia, sottolineando così il ritorno di Nina: “Per gli amanti dei film romantici volevo consigliare il film Jessi torna a casa”. Questa volta sarà quella giusta tra la Moric e Favoloso? Nonostante il tempo trascorso lontani, l complicità e l’intesa di un tempo sembrano rimasti invariati.

L’ultimo attacco di Fabrizio Corona a Luigi Favoloso

Ma cosa penserà Fabrizio Corona dell’ultima decisione dell’ex moglie? L’ex re dei paparazzi non ha mai nascosto la propria antipatia nei confronti di Favoloso e di recente è tornato ad attaccarlo. “Io non sono un santo, ma Nina si è accompagnata con una persona che non l’ha aiutata. Non voglio nemmeno nominarlo. Nella mia famiglia non voglio che entri nessuno. Soprattutto da ora. Nessuno. E soprattutto nessuno che possa far del male alla mia ex moglie, che è una donna forte per certi versi, ma fragile per altri”, ha detto al settimanale Chi. Parole che hanno fatto arrabbiare molto Luigi, che ha subito replicato con un duro post su Instagram, poi cancellato. Forse per amore di Nina Moric, la donna che non ha mai smesso di amare.

Fabrizio Corona accanto alla giovane Zoe Cristofoli

E mentre Nina è tornata tra le braccia di Favoloso, Fabrizio Corona si consola con un nuovo amore: la modella Zoe Cristofoli. Dopo le foto di Diva e Donna, i due sono usciti allo scoperto con un video piuttosto intimo ma hanno preferito – per il momento – non rilasciare dichiarazioni ufficiali.