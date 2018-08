Favoloso attacca Corona e rivela: “In vacanza con Nina e un’altra donna”

Luigi Favoloso contro Fabrizio Corona dopo la copertina di Chi con Nina Moric

L’ultima copertina di Chi – quella che ritrae Fabrizio Corona e Nina Moric riuniti in vacanza insieme al figlio Carlos – non è piaciuta più di tanto a Luigi Mario Favoloso. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha apprezzato le dichiarazioni di Corona che, ancora una volta, non ha perso occasione per attaccare il napoletano. “Io non sono un santo, ma Nina si è accompagnata con una persona che non l’ha aiutata. Non voglio nemmeno nominarlo. Nella mia famiglia non voglio che entri nessuno. Soprattutto da ora. Nessuno. E soprattutto nessuno che possa far del male alla mia ex moglie, che è una donna forte per certi versi, ma fragile per altri“, ha detto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Tanto è bastato per scatenare la furia dell’imprenditore che, sebbene abbia ormai concluso la sua relazione con la Moric, ha voluto dedicare un lungo post alla vicenda. Svelando pure particolari importanti, come quello di aver preso parte al reality show di Barbara d’Urso solo per dare visibilità alla vicenda di Nina e del figlio Carlos. Ma Favoloso ci ha tenuto a sottolineare che tra Corona e la Moric non c’è alcun ritorno di fiamma perché in Puglia con l’ex coppia c’è anche un’altra donna, la presunta nuova fidanzata dell’ex re dei paparazzi.

Il lungo post di Favoloso contro Fabrizio Corona

Corona in vacanza con Nina Moric, il figlio Carlos e un’altra donna?

Impossibile non notare nel lungo post di Luigi Mario Favoloso il seguente passaggio: “In 6 giorni di vacanza hai fatto 3 servizi fotografici e un’infinità di video, facendo anche fraintendere che siete tornati insieme, nonostante tu lì sia con un’altra donna”. Di chi sta parlando l’ex gieffino? In molti hanno ipotizzato Ludovica Valli, l’ex tronista con la quale Corona è stato avvistato in discoteca. Ma la sorella di Beatrice ha lasciato la Puglia dopo un solo giorno e ha subito smentito tali voci. Chi sarà mai? E come reagirà Corona a questo nuovo attacco mediatico?