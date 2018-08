Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme? Annuncio ufficiale

Fabrizio Corna e Nina Moric di nuovo insieme? L’annuncio ufficiale e i motivi

È da diversi giorni che sul web non si fa altro che parlare di Fabrizio Corona e Nina Moric. Dopo anni e anni di ‘guerra’, i due ex coniugi hanno deciso di deporre le armi. A quanto pare, tra l’ex re dei paparazzi e la modella croata è tornato il sereno. L’annuncio ufficiale arriva in grande stile attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Gabriele Parpiglia ha infatti pubblicato una succulenta anticipazione di ciò che ci attende domani in edicola. I diretti interessato hanno svelato ai lettore della rivista di gossip i motivi che li hanno spinti e convinti a lasciarsi alle spalle il passato e soprattutto il dolore. Ora, Carlos Maria può godere dell’affetto di entrambi i genitori.

Fabrizio Corona torna da Nina Moric: prima parole dell’ex re dei paparazzi

A quanto pare, il primo passo lo ha fatto Corona. Il bello e impossibile sembra si sia reso conto di volere al suo fianco Nina per sé stesso, ma soprattutto per il bene di loro figlio Carlos. Quest’ultimo pare infatti aver espresso il desiderio di avere una famiglia di nuovo unita. Di fronte alla volontà del bambino, l’ex coppia non ha potuto fare a meno di mettere una pietra su quanto accaduto in questi ultimi 10 anni circa. Ora, Fabrizio e la Moric si mostrano felici sui social, uno in compagnia dell’altra e con loro sempre presente il piccolo di casa. L’ex paparazzo ha dichiarato: “Ed eccoci io, Nina, che è davvero bella, più bella che mai, e Carlos, il mio sangue, il mio tutto. Quando li ho rivisti insieme ho sentito il cuore. Ho sentito la mia famiglia e mi sono sentito amato anche io.”

Nina Moric parla del riavvicinamento a Fabrizio Corona

Dal canto suo, anche Nina si mostra serena e soddisfatta della scelta fatta. Ora, finalmente, la Moric è tornata a badare al suo dolce figlio. “Dopo aver fatto volare coltelli e asce di guerra, era giusto far vincere la parola amore, che, badate bene, in me non si è mai spenta. Ora Fabrizio lo guardo come se fosse un fratello. Ci vuole molto, ci vuole un lungo percorso per arrivare a questa conclusione, ma Fabrizio rimarrà sempre l’uomo che mi ha dato un figlio. Il divorzio è stato un lutto pe rme. I suoi arresti hanno fatto il resto. Le scelte sbagliate, sono state dolore E Carlos? Solo in mezzo a questa tempesta. Dio ci ha dato una nuova opportunità.”