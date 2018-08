Corona e Zoe Cristofoli stanno insieme? Spuntano le FOTO di baci e abbracci

Zoe Cristofoli è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona? Lei nega ma Diva e Donna pubblica le foto

Da settimane si parla di una liason tra Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona. Ora è il settimanale Diva e Donna a pubblicare le foto di una presunta relazione. Come potete vedere più in basso, l’ex re dei paparazzi e la fashion blogger hanno una certa complicità. I due sono stati beccati in Puglia, a Gallipoli, dove Corona ha affittato una villa per trascorrere le vacanze insieme all’ex moglie Nina Moric e al figlio Carlos. A quanto pare ha invitato pure Zoe, soprannominata la tigre di Verona e seguita da milioni di follower su Instagram. Proprio sui social network la Cristofoli ha smentito di essere la nuova fidanzata di Fabrizio Corona, sottolineando che con il 44enne c’è solo un rapporto professionale, per via del marchio d’abbigliamento Adalet. Ma a giudicare da queste foto non sembra proprio così… o forse Zoe e Corona stavano amoreggiando per uno spot pubblicitario? Chissà…A dare più credito ad un legame tra i due è stato di recente anche Luigi Mario Favoloso. L’ex fidanzato della Moric ha rivelato che Corona è in vacanza con l’ex moglie e un’altra donna. “Hai fatto fraintendere (rivolto a Corona) in un ritorno di fiamma, nonostante tu sia lì con un’altra donna”, ha scritto Favoloso su Instagram. Che “quell’altra donna” sia proprio la Cristofoli?

Chi è Zoe Cristofoli? Anni, lavoro e ex fidanzati

Zoe Cristofoli è una fashion blogger e web influcer di 22 anni. Nata e cresciuta a Verona, è molto seguita su Instagram dove conta più di 200 mila follower. La scorsa primavera era ad un passo dal diventare una concorrente del Grande Fratello ma la trattativa non è poi andata a buon fine. Zoe ha alle spalle storie importanti, con personaggi famosi. Ha amato Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, e Francesco Bardi, il portiere del Frosinone. Qualche mese fa ha invece interrotto la relazione con un imprenditore veronese.

Perché Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati

Di recente Corona ha spiegato il motivo che lo ha portato ad allontanarsi da Silvia Provvedi, la donna che più gli è stato accanto durante il periodo del carcere “Con Silvia ho vissuto una storia-non storia. Per una serie di mie mancanze, per le guerre con Ninna, per quella maledetta paura di star da soli e morire da soli; lei mi è stata accanto in un momento nero. Invece di rifugiarmi nella mia famiglia, mi sono ritrovato nella sua. La storia era finita da tempo. Mi ero auto convinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro“, ha detto l’uomo.