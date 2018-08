Fabrizio Corona: “Ecco perché è finita con Silvia Provvedi”

Fabrizio Corona racconta perché si lasciato con Silvia Provvedi

Il matrimonio sembrava essere alle porte ormai, eppure ora Fabrizio e Silvia non stanno più insieme. Una volta uscito dal carcere, Corona era fermamente convinto di voler convolare a nozze con la dolce Provvedi. In ogni caso, come un fulmine a ciel sereno, i due si sono lasciati. Lei gli è sempre stata accanto, durante tutto il periodo del carcere, eppure l’amore sembra essere ormai completamente finito. Al settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi chiarisce una volta per tutte cosa è accaduta con la gemella de Le Donatella, aprendo anche una piccola parentesi riguardo la sua presunta entrata nella Casa del Grande Fratello Vip da ospite e non da concorrente.

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: ecco perché non stanno più insieme

A quanto pare, in realtà, l’amore tra Silvia e Fabrizio era svanito da tempo, anche se non se ne erano resi conto. “Dunque: con Silvia ho vissuto una storia-non storia. Per una serie di mie mancanze, per le guerre con Ninna, per quella maledetta paura di star da soli e morire da soli; lei mi è stata accanto in un momento nero. Invece di rifugiarmi nella mia famiglia, mi sono ritrovato nella sua. La storia era finita da tempo. Mi ero autoconvinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro.” Insomma, tra Corona e la Provvedi la fiamma pare si sia spenta ormai da tempo, motivo per cui poi lei ha aperto il suo cuore ad un altro uomo.

Silvia Provvedi in vacanza con il suo nuovo fidanzato dopo Fabrizio Corona

Silvia Provvedi ha ritrovato l’amore con Federico. I due si sono conosciuti in discoteca dopo che la fine della storia tra la ragazza e Corona. Insieme sembrano essere moto felici e lei pare abbia voltato completamente pagina, proprio come il suo ex. Fabrizio sta infatti pensando solo alla sua famiglia, alla sua ex moglie Nina Moric e a suo figlio Carlos Maria. Intanto, l’ex re dei paparazzi smentisce anche la sua presunta entrata nella Casa del GF Vip. “Con tutto il rispetto per il reality, al GF mandateci Le Donatella e Francesco Monte. Alle fake news rispondo con un semplice: trovatevi un lavoro serio. E se devo piangere, oggi lo faccio solo per mio figlio.”