Nina Moric e Fabrizio Corona vanno via dall’Italia insieme: il motivo

Fabrizio Corona e Nina Moric si trasferiscono a Miami: nuove rivelazioni

Dopo tanto anni, Fabrizio Corona e Nina Moric hanno rilasciato una nuova intervista di ‘coppia’. Dopo le foto e i video condivisi sui social in cui si mostravano insieme, i diretti interessati hanno chiarito la situazione al settimanale Chi. A grande sorpresa scopriamo che tra l’ex re dei paparazzi e la bellissima croata non c’è stato alcun ritorno di fiamma. L’ex coppia ha semplicemente deciso di superare i rancori del passato e di riunirsi per il bene di loro figlio Carlos Maria. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due svelano alcuni particolari dettagli sulla loro futura vita da mamma e papà.

Nina Moric di nuovo vicina al figlio grazie a Fabrizio Corona: nuove dichiarazioni su Luigi Favoloso

Molto presto, Nina e Fabrizio si trasferiranno a Miami. A quanto pare, l’ex coppia ha deciso di lasciare l’Italia per fare in modo che Carlos Maria si riesca ad affermare in un ambiente diverso, ovvero l’America. “Abbiamo parlato a lungo e deciso che andremo a vivere a Miami. Fuori dalle scatole. Carlos si affermerà all’estero e noi vivremo da soli o con i nostri nuovi compagni. Ma al centro del nostro villaggio, di casa Corona, ci saremo sempre e solo noi tre.” Insomma, Moric e Corona, almeno per il momento, non sono tornati ad essere una coppia in amore. Nel frattempo, la modella croata ha rivolto alcune parole anche verso il suo ormai ex fidanzato, Luigi Favoloso. Proprio quest’ultimo ha deciso, dopo aver letto alcune dichiarazioni dell’intervista rilasciata a Chi, di rispondere per le rime e Corona.

Nina Moric risponde a Luigi Favoloso dopo le ultimissime dichiarazioni

La Moric ha voluto mettere i puntini sulle i nei riguardi di tutta questa situazione. “Ho letto che io sarei qui sotto ricatto. Sorridiamo, che è meglio. Nessun ricatto, nessun’altra stupidaggine. Parliamo di ciò che c’è di bello. Tempo perso. Errori anche miei. Ma davvero basta! Non ha senso attraversare discorsi di sabbia, quando siamo qui con il sole in faccia.”