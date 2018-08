Corona: video ‘intimo’ con Zoe, grazie Nina, altro affondo sulla d’Urso

Corona: arriva il primo video ‘intimo’ con Zoe, i ringraziamenti a Nina Moric e il nuovo affondo su Barbara d’Urso

Corona non stop. L’ex re dei paparazzi da quando è uscito dal carcere non smette di far parlare di sé e della sua vita privata. Amori passati, amori presenti e stilettate ai suoi ‘nemici’, come quelle che ha riservato nelle ultime ore alla conduttrice Barbara d’Urso con cui c’è una ruggine datata. Ma andiamo con ordine: Fabrizio nelle scorse settimane ha chiuso la sua relazione con Silvia Provvedi, si è riappacificato con l’ex mogie Nina Moric (oggi ringraziata pubblicamente) e ha trovato una nuova compagna, Zoe Cristofoli, influenccer nota sul web. E a proposito di Zoe, è arrivato anche un video ‘intimo’ nel vero senso del termine, visto che la ragazza è stata filmata in reggiseno da Fabrizio, nei suoi alloggi, mentre si vestiva…

Fabrizio Corona e le Stories Instagram che fanno ‘rumore’: ringraziamenti e stoccate

Fabrizio prima di mostrare ‘l’intimità’ della sua fidanzata, insieme al figlio, ha pubblicato un paio di Stories su Instagram, ringraziando l’ex moglie Nina Moric che al momento è in Calabria per dargli una mano per certi lavori in cui è impegnato. Poi spazio al video ‘intimo’ (che trovate qui) della Cristofoli che è stata filmata mentre si accingeva a provare dei capi di moda nella casa dell’ex re dei paparazzi. Infine ecco una nuova stoccata a Barbara d’Urso: una Stories su Instagram (qui sotto) dove il sarcasmo abbonda e la ‘ruggine’ non è per nulla celata. Il gesto di Corona arriva dopo il pesante affondo delle scorse ore che ha sempre avuto come bersaglio la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona: i due sono sempre più affiatati

Intanto Corona e Zoe sembrano sempre più affiatati. Infatti, il video in questione arriva dopo le prime battute social tra i due avvenute qualche giorno fa e il dolce servizio pubblicato dalla rivista Chi la scorsa settimana. Insomma, Fabrizio è tornato a far rumore nella cronaca rosa del Bel Paese. D’altra parte chi meglio di lui conosce come far parlare il chiacchiericcio del gossip.