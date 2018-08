Corona fidanzato con Zoe? Arriva il primo scambio pubblico di battute

Corona fidanzato con Zoe? Arriva il primo scambio di battute pubblico: le parole dei due

In molti pensavano a un gran ritorno di fiamma con Nina Moric. Invece pare che Fabrizio Corona, dopo la relazione naufragata con Silvia Provvedi, abbia trovato un amore ‘inedito’: quello che lo vedrebbe protagonista con Zoe Cristofoli, l’influencer veronese che condivide con lui la passione per i tatuaggi. Nelle scorse ore i due si sono addirittura concessi il primo scambio di battute in pubblico, punzecchiandosi simpaticamente su Instagram. Da quando è uscita la notizia del loro flirt (tra l’altro sempre smentita da Zoe, anche se le recenti paparazzate di Diva e Donna – coccole e abbracci – sono alquanto eloquenti) è la prima volta che escono così allo scoperto, non badando al gossip…

Corona, postando foto su Instagram, si sbizzarisce con i filtri. Non proprio la specialità della casa, almeno fino all’ultimo periodo. Sembra infatti che l’ex re dei paparazzi non fosse troppo avvezzo ai ‘segreti’ del social del momento. E chi mai gli avrà insegnato? La bella Zoe. Sotto l’ultimo scatto social di Fabrizio è infatti intervenuta direttamente la Cristofoli: “Ma perché usi i miei filtri?”. “Incredibile ho imparato”, la risposta simpatica di Corona, a cui Zoe, sempre in un clima di affettato e complice ‘botta e risposta’, replica di nuovo: “Impossibile”. Lo scambio di battute, divertente e nulla più, fa però capire un paio di cose: i due sembrano avere una certa confidenza e, senza esagerare, pare abbiano trascorso diverso tempo assieme. Dunque, pensare che ci sia in corso un flirt ben avviato, nonostante le smentite della Cristofoli, non è certo fantasia, anzi.

Chi è Zoe Cristofoli? Età, professione e amori

Zoe Cristofoli è una fashion blogger e web influcer di 22 anni. Nata e cresciuta a Verona, ha un largo seguito su Instagram (oltre 200 mila seguaci). La scorsa primavera pareva ormai cosa fatta il passo verso il piccolo schermo (doveva essere una concorrente del Grande Fratello, ma la trattativa non ha avuto una felice conclusione). Amori passati? Anche qualche personaggio noto: Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, e Francesco Bardi, portiere del Frosinone. Qualche mese fa ha invece interrotto la relazione con un imprenditore veronese.