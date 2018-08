Fabrizio Corona provoca ancora Barbara d’Urso

La bagarre tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso sembra non trovare fine. E’ da anni che tra i due è in corso una vera e propria disputa che sembrava essersi affievolita quando l’ex re dei paparazzi durante la sua detenzione scrisse una lettera alla conduttrice sventolando una sorta di bandiera bianca che però pare essersi rimangiato. Non è passato infatti molto tempo, quando qualche mese fa, Corona, dichiarò ai microfoni di Silvia Toffanin: “Chi è Barbara d’Urso? Non la rispetterò mai.” Dichiarazione a cui la D’urso non le ha mandate a dire dal suo programma Domenica Live mentre intervistava Nina Moric (oggi tornata in buoni rapporti con l’ex marito), rispondendo: “Alla fine in carcere è stato lui, non io!” tra le altre cose. Inoltre l’ex fotografo dei vip sempre attraverso i social network fece sapere di non digerire il fatto che la d’Urso parli del suo caso di cronaca senza, a detta sua, saperne niente. A distanza di settimane la diatriba si fa sempre più incandescente, vista l’ultima mossa dell’ex marito di Nina Moric, sul suo profilo Instagram.

L’ultima provocazione di Fabrizio Corona

L’ultimo gesto di Fabrizio Corona ci fa capire che il suo astio per Barbara d’Urso continua. La dimostrazione la troviamo in una storia sul suo profilo Instagram. Corona ha condiviso la story di un’altra persona che mostra la copertina dell’ultimo libro della conduttrice intitolato “Quanti anni mi dai?” con l’aggiunta della scritta “l’ergastolo”. Una chiara provocazione, segno di una frattura tra i due personaggi televisivi che sembra non trovare pace.

#fabriziocorona ancora contro #barbaradurso… #gossipetv A post shared by Gossipetv (@gossipetv) on Aug 24, 2018 at 8:02am PDT

La ritrovata serenità di Fabrizio Corona

Provocazioni a parte, Fabrizio Corona sembra aver ritrovato la serenità. Dopo la rottura con Silvia Provvedi, è noto a tutti il suo recente riavvicinamento con l’ex moglie Nina Moric. Corona e l’ex modella croata sembrano aver trovato l’equilibrio giusto per crescere loro il figlio in pace e serenità. Anche se entrambi smentiscono un ritorno di fiamma.