Silvia Provvedi fa sul serio con Federico Chimirri: presentazioni in famiglia

Silvia Provvedi finalmente serena accanto a Federico Chimirri, ex corteggiatore di Uomini e Donne

Archiviata la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi è ora serena accanto al nuovo amore, Federico Chimirri. La cantante de Le Donatella e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne (ha provato per qualche puntata a corteggiare Sara Affi Fella e Nilufar Addati, ma invano) sono inseparabili da qualche settimana. I due stanno trascorrendo una vacanza con amici a Formentera e l’ex vincitrice dell’Isola dei Famosi ne ha approfittato per presentare il neo fidanzato alla madre Monica. A farlo sapere è il settimanale Spy che, nell’ultimo numero in edicola, rivela che la mamma delle gemelle Silvia e Giulia Provvedi è corsa alle Baleari per trascorrere un po’ di tempo con le figlie. E qui ha fatto la conoscenza di Federico che, a detta del magazine Mondadori, è stato attento e premuroso nei confronti della “suocera”.

Chi è Federico Chimirri: il nuovo fidanzato di Silvia Provvedi

Federico Chimirri ha 22 anni e lavora come deejay. È amico di Andrea Damante e nei primi mesi del 2018 ha provato a corteggiare, senza successo, le troniste di Uomini e Donne Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Nonostante la giovane età, il ragazzo è già padre di un bambino, frutto di una relazione ormai conclusa. Federico e Silvia Provvedi si sono conosciuti grazie ad amici in comune e subito sono stati attratti l’uno dall’altra. Tanto che in poco tempo la coppia è diventata inseparabile. Per la gioia dei fan della Provvedi, stanchi di veder soffrire la 24enne per la relazione tira e molla con Fabrizio Corona.

Silvia Provvedi andrà al Grande Fratello Vip 2018

Dopo un’estate di passione, Silvia e Federico dovranno affrontare la prova più difficile: quella della separazione. La Provvedi sta infatti per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla sorella Giulia. La lontananza metterà a dura prova questo amore?