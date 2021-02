Nina Dobrev e Paul Wesley ancora vicini: uscita a quattro sulla neve

Gli attori di The Vampire Diaries sono ancora oggi in contatto e continuano a passare del tempo insieme

Stelena forever, Elena e Stefan ancora insieme! Le star di The Vampire Diaries Nina Dobrev e Paul Wesley si sono rivisti per trascorrere una divertente giornata sulla neve. Ovviamente con i rispettivi partner: lei con il fidanzato Shaun White, lui con la moglie Ines de Ramon. L’inedito quartetto si è concesso una gita fuori porta al Teton Village, nel Wyoming.

La giornata è stata documentata dai diretti interessati sui social network, tra foto e video su Instagram. Dunque Paul e Nina continuano a vedersi nonostante siano passati anni dalla fine di The Vampire Diaries: l’ultimo episodio è andato in onda nel 2017. Di recente la Dobrev ha ammesso che all’inizio non è stato facile lavorare con Paul Wesley.

Per cinque mesi i due non si sono sopportati e a fatica sono riusciti a girare la prima stagione di The Vampire Diaries. Una confessione bomba visto che la chimica di Paul e Nina è sempre stata palese a tutti. Non a caso Wesley è stato scelto per il ruolo di Stefan Salvatore dopo un ottimo provino con la Dobrev.

Archiviati quei mesi pieni di odio, Nina e Paul sono riusciti ad andare oltre e a instaurare un rapporto fraterno, che continua alla grande ancora oggi. Prima di questa gita sulla neve Paul e Nina erano stati avvistati a settembre 2020, con i rispettivi animali da compagnia.

Oltre a Nina Dobrev, Paul Wesley ha mantenuto un legame importante pure con Ian Somerhalder, il Damon di The Vampire Diaries. Qualche tempo fa i due sono diventati soci in affari, hanno creato un brand di bourbon ispirato ai fratelli Salvatore: Brother’s Bond.

The Vampire Diaries: cosa fanno oggi Nina Dobrev e Paul Wesley

Dal 2019 Paul Wesley è sposato con Ines de Ramon, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per l’attore, oggi regista in carriera, si tratta del secondo matrimonio dopo quello naufragato con Torrey DeVitto (Meredith in The Vampire Diaries) nel 2013.

Nina Dobrev frequenta invece da un anno lo snowboarder Shaun White. La quarantena ha rafforzato l’intesa tra i due che, a detta degli amici, hanno molte cose in comune e si divertono parecchio insieme. Molto probabilmente la Dobrev, 32 anni, comparirà presto nella quinta stagione di Riverdale.