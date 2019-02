The Vampire Diaries, Stefan oggi: Paul Wesley si è sposato

Paul Wesley ha sposato Ines De Ramon: nozze segrete per Stefan di The Vampire Diaries

Colpo di scena per i fan di The Vampire Diaries: Paul Wesley, l’indimenticabile vampiro Stefan Salvatore, si è sposato! A dare la notizia è stato People, che ha immortalato l’attore a New York con la fede al dito proprio in compagnia della moglie Ines De Ramon. La coppia non ha ancora ufficializzato la notizia. Interpellato dal magazine l’interprete ha preferito rifugiarsi dietro il classico “no comment”. In realtà di matrimonio si parlava già da qualche mese ma Paul non ha mai dato troppa importanza ai pettegolezzi sulla sua vita privata. Wesley e Ines si frequentano dallo scorso giugno ma non hanno mai parlato pubblicamente di questo legame. Tanto che della moglie di Paul Wesley non si sa praticamente nulla.

Per Paul Wesley si tratta del secondo matrimonio

Per l’amico di Ian Somerhalder si tratta delle seconde nozze. Paul Wesley è stato sposato con l’attrice Torrey DeVitto – Meredith in The Vampire Diaries – dal 2011 al 2013. Successivamente il 36enne è stato legato a Phobe Tonkin – Hailey nello spin off The Originals – ma la relazione si è bruscamente interrotta nel 2017. E non è finita nel migliore dei modi: Paul e Phoebe non hanno mantenuto un rapporto civile.

La vita di Paul Wesley dopo la fine di The Vampire Diaries

Dopo la fine di The Vampire Diaries Paul Wesley è entrato nel cast del telefilm Tell me a story. Non ha abbandonato la regia: ha diretto un episodio di Legacies – spin off di The Originals – e uno di Shadowhunters.