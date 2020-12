Nina Dobrev: la storia col fidanzato Shaun White continua

È un periodo sereno in amore per Nina Dobrev. Dallo scorso marzo l’attrice bulgara è felice accanto al nuovo fidanzato Shaun White, di professione snowboarder. Di recente la 31enne si è sottoposta al nuovo gioco Instagram “condividi una foto” e dietro richiesta di un follower ha condiviso il primo scatto realizzato insieme a Shaun. Una istantanea Polaroid, che potete ammirare a corredo di questo articolo, in cui Nina sorride accanto a White.

La relazione tra i due, dunque, è più seria e ufficiale che mai. La coppia è uscita definitivamente allo scoperto dopo i primi mesi di pettegolezzi. Lo scorso novembre la Dobrev ha trascorso con Shaun e la sua famiglia il Giorno del Ringraziamento. Una relazione stabile e più seria che mai, che potrebbe portare a qualcosa di più, magari a nozze e figli.

Al momento però i diretti interessati preferiscono non sbilanciarsi troppo. Di sicuro Shaun White, 34 anni, è di grande aiuto in questo periodo a Nina Dobrev, che qualche giorno fa ha perso l’adorata nonna alla quale era molto legata. A detta di alcune fonti Shaun e Nina hanno molte passioni e hobby in comune. Entrambi sono inoltre giocherelloni e vivaci, come testimoniano i rispettivi profili Instagram.

Nina Dobrev ha conosciuto Shaun White grazie ad amici in comune e la passione tra i due è sbocciata lo scorso marzo. I due hanno trascorso insieme, a Malbu, il lockdown primaverile. Un’esperienza dura, estrema, che ha rafforzato ancora di più il rapporto tra Nina e Shaun. Al momento entrambi sono fermi con le rispettive professioni.

A causa della pandemia, infatti, la gran parte dei set cinematografici e televisivi sono stati chiusi e la Dobrev non è riuscita a trovare un nuovo ingaggio. Sempre per il Coronavirus Shaun White non ha potuto prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo, che sono state rimandate all’anno prossimo.

Lo scorso anno Nina Dobrev ha chiuso con lo sceneggiatore Grant Mellon. Nel passato sentimentale dell’attrice è poi impossibile non menzionare le storie con Ian Somerhalder e Glen Powell. Shaun White ha invece detto addio dopo cinque anni alla cantante Sarah Barthel.