Nina Dobrev colpita da un grave lutto: il post struggente

Un anno particolare e denso di dolore che ha segnato anche l’attrice di The Vampire Diaries. Nina Dobrev poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni teneri scatti con la nonna. Gli ultimi momenti passati con lei. L’anziana, infatti, si è spenta nella notte all’età di 87 anni.

La Dobrev ha voluto dare l’ultimo addio alla nonna con una lunghissima e toccante dedica in cui ha manifestato tutto il suo affetto. L’attrice ha evidenziato la durezza dell’anno che sta volgendo al termine ma di essere anche grata per tutto il tempo passato assieme alla nonna. Non solo, ha fatto una riflessione sul fatto che ha avuto la possibilità di passare gli ultimi momenti di vita dell’anziana accanto a lei. Un lusso che a molti non è stato concesso a causa della pandemia in atto.

“Ieri sera si è chiuso un capitolo. Il cuore fa male. Un anno così difficile per tutti è soltanto peggiorato. Ma nonostante questo, sto cercando di trovare un po’ di gratitudine. Sono così fortunata. Ho così tanti bei ricordi con te che continuano a passare nella mia mente come un film. Mi hai insegnato tanto e ci hai amati tutti profondamente negli 87 anni in cui il mondo ha avuto la fortuna di averti.”

Nina ha poi speso parole di ammirazione e amore nei confronti della nonna ricordandola come una persona dal cuore d’oro e una madre affettuosa. Infine le ha promesso che sarà sempre nel suo cuore e in quello dei suoi cari ovunque loro andranno.

Le foto allegate dal post dall’attrice di The Vampire Diaries mostrano non solo degli scatti della nonna da giovane ma anche gli ultimi teneri momenti insieme alla nipote. Di seguito il post pubblicato da Nina. Tanti sono stati i commenti di amici e fans che hanno voluto fare le condoglianze alla Dobrev per la sua perdita cercando di mostrarle vicinanza e rivolgendole parole ed espressioni di conforto.

Nina Dobrev, l’amore per Shaun White

Sembra che la vita sentimentale dell’attrice vada a gonfie vele. Nina Dobrev è infatti legata da maggio al campione olimpico di snowboard Shaun White. I due, che si sono conosciuti prima della quarantena di marzo, secondo fonti vicine alla coppia avevano deciso di andarci piano per poi bruciare le tappe durante il lockdown.

In quel frangente, infatti, avevano passato alcune settimane insieme nella stessa abitazione. Nina e Shaun avevano addirittura pubblicato un simpatico boomerang in cui si vedeva l’attrice tagliare i capelli al campione. Pare che i due condividano lo stesso umorismo e lo stesso atteggiamento nei confronti della vita. Pertanto sembra che abbiano deciso di fare le cose sul serio e si trovino veramente bene insieme.

Non mancano le foto di coppia sul profilo Instagram della Dobrev in cui i due sembrano divertirsi parecchio. Pare dunque che la loro storia d’amore stia andando a gonfie vele.