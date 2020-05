Nina Dobrev oggi: quarantena col nuovo fidanzato Shaun White, cosa dicono gli amici

Si fa sempre più seria la relazione tra Nina Dobrev e Shaun White. L’attrice bulgara e lo snowboarder non hanno ancora ufficializzato la loro storia d’amore ma non hanno neppure smentito i recenti gossip e le paparazzate insieme. Intanto nelle ultime ore alcuni amici si sono confidati a People, assicurando che la coppia è più solida che mai. Una coppia che inizialmente non aveva convinto molti ma che ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sta lasciando davvero il segno. A detta di persone vicino a Nina e Shaun, la Dobrev e White hanno tante cose in comune e questo li porta a passare il tempo in maniera piacevole e spensierata.

Nina Dobrev ha finalmente trovato l’uomo perfetto per lei?

“All’inizio della loro frequentazione gli amici di entrambi non riuscivano a capire: sembravano così lontani e diversi. La realtà è un’altra: Nina e Shaun hanno lo stesso senso dell’umorismo e sono molto avventurosi. Hanno tante cose in comune”, ha sussurrato un insider al magazine americano. Gli amici hanno inoltre spifferato che la Dobrev e White stanno trascorrendo la quarantena insieme a Malibu, dove sono stati avvistati per la prima volta dai paparazzi lo scorso marzo. Al momento non si conoscono i dettagli di questo rapporto e le modalità con le quali è avvenuto il primo incontro.

Nina Dobrev in quarantena con Shaun White

Lo scorso anno Nina Dobrev ha chiuso con lo sceneggiatore Grant Mellon mentre Shaun White ha detto addio dopo cinque anni alla cantante Sarah Barthel. Sia Nina sia Shaun sono momentaneamente fermi con le rispettive professioni.