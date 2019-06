Nina Dobrev inedita: “Non sopportavo Paul Wesley”

Le ultime dichiarazioni di Nina Dobrev su The Vampire Diaries e Paul Wesley

A due anni dalla fine di The Vampire Diaries sono arrivate delle confessioni inedite da parte della sua protagonista, Nina Dobrev. L’attrice bulgara ha ammesso in una recente intervista che non è stato facile recitare con Paul Wesley, suo co-protagonista nella serie targata CW. Nina ha confidato che durante il primo anno di riprese ha lavorato con grande difficoltà accanto a Paul. Con il quale, tra l’altro, doveva recitare la parte dell’innamorata visto che i loro personaggi Elena Gilbert e Stefan Salvatore hanno vissuto un’appassionante storia d’amore. Una confessione che ha spiazzato tutti visto che la Dobrev e Wesley hanno sempre manifestato pubblicamente affetto e stima e anche dopo la conclusione del telefilm hanno pubblicato sui rispettivi profili social selfie e foto insieme.

Cosa ha detto di preciso Nina Dobrev su Paul Wesley

“Paul e io non andavamo d’accordo all’inizio dello show. Ho rispettato Paul Wesley ma non mi piaceva Paul Wesley. Ricordo che dopo lo show alcuni sono venuti da me per chiedermi: ‘Tu e Paul state insieme nella vita reale?’ Tutti pensavano che avessimo una buona chimica. Mi rendo conto ora che c’è una linea sottile tra amore e odio e ci siamo disprezzati così tanto da legare molto. In realtà non siamo andati d’accordo per i primi cinque mesi di riprese”, ha confidato Nina Dobrev in un podcast. Dopo quei terribili cinque mesi la situazione è però cambiata e oggi Nina ha un ottimo rapporto con Paul Wesley.

In che rapporti sono oggi Nina Dobrev e Paul Wesley

“Oggi io e Paul siamo molto vicini. Ci vediamo davvero molto spesso. Siamo davvero buoni amici”, ha aggiunto Nina Dobrev. Il rapporto con Wesley è dunque migliorato e se in The Vampire Diaries la storia tra Elena e Stefan non è finita nel migliore dei modi nella realtà i due attori sono riusciti a ritrovarsi. E a lavorare insieme senza astio e rancore per più di sei anni fino a diventare grandi amici.

Cosa fanno oggi gli attori Nina Dobrev e Paul Wesley

Dopo la fine di The Vampire Diaries Paul Wesley si è dedicato alla regia e si è sposato per la seconda volta. Nina Dobrev porta avanti la sua carriera da attrice, divisa tra tv e cinema, e ha un nuovo fidanzato: lo sceneggiatore Grant Mellon.