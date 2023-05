Nikita Pelizon sbarca all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi chiama rinforzi

La vincitrice del GF Vip 7 pare stia sbarcando in Honduras come ospite, probabilmente per parlare con Helena Prestes

Ebbene sì pare che Nikita Pelizon sarà ospite della sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2023. L’ultima indiscrezione, lanciata da Alessandro Rosica, svela che la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 approderà presto in Honduras. Il reality show ha subìto un calo per quanti riguarda gli ascolti televisivi questa settimana. Dunque, sembra proprio che Ilary Blasi abbia bisogno dei rinforzi per mandare avanti il gioco. Questo anche perché ultimamente ne stanno capitando di tutti i colori in Honduras.

La stessa Ilary Blasi, sostenuta da Alvin, ha palesato il suo pensiero in diretta televisiva: questa è davvero un’edizione difficile. Infatti, in poche settimane sono tornati a casa ben cinque concorrenti, a causa di infortuni. Tra questi vi sono volti su cui la produzione puntava per i colpi di scena, come Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Fiore Argento. Ma nulla è perduto: a creare scompiglio in Honduras c’è ancora Helena Prestes. La modella brasiliana nel daytime di oggi si è resa di nuovo protagonista di un momento inaspettato sotto le telecamere.

E proprio lei accoglierà a L’Isola dei Famosi Nikita Pelizon, la quale arriva solo come ospite, esattamente come Asia Argento. Il compito della vincitrice del GF Vip 7 sarà quello di fare una sorpresa a Helena, che non si aspetta minimamente di riceverla in Honduras. Da quando ha preso inizio questa edizione del reality show Nikita ha sempre fatto il tifo per la modella brasiliana, che ha già diviso il pubblico di Canale 5. Ecco intanto l’annuncio di Alessandro Rosica:

La vincitrice del grande fratello vip Nikita sta partendo per l’Honduras per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Fonte ufficiale e vera. Si prega di citare la fonte Alessandro rosica investigatore social #nikiters #isoladeifamosi #isoladeifamosi2023 — Alessandro Rosica (@Investigsocial) May 17, 2023

Molti telespettatori, tra cui anche i fan della Pelizon, non stanno apprezzando i modi di fare di Helena. Neppure i suoi compagni d’avventura riescono a digerire certi suoi comportamenti. Probabilmente Nikita dovrà dare sostegno alla Prestes e forse darle anche qualche dritta per proseguire al meglio questa esperienza televisiva.

Helena e Nikita si conoscono da tempo. Insieme hanno partecipato a Pechino Express, precisamente alla nona edizione nel 2022. Questo rappresenterà per la Pelizon un ritorno in televisione dopo la vittoria ottenuta nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Almeno questo secondo quanto rivela in queste ore Rosica, conosciuto anche come l’Investigatore social.

Probabile che la produzione del programma condotto da Ilary Blasi abbia pensato di dare una carica in più a Helena Prestes. Nei giorni scorsi la modella brasiliana ha garantito che, uno a uno, butterà fuori dai giochi tutti i naufraghi. Riuscirà nell’impresa? Va precisato che Helena è attualmente al televoto contro Pamela Camassa e Fabio Ricci. Con gli ascolti televisivi in calo, l’idea di far arrivare come ospite un volto come Nikita può essere una mossa azzeccata.