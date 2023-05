Isola 2023, proposta inaccettabile della produzione: Helena spiazza

Ai naufraghi in Honduras viene chiesto di fare un sacrificio in cambio di due oggetti e la modella brasiliana, a sua volta, fa una richiesta

Arriva una proposta decisamente inaccettabile per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023. Il fisico dei concorrenti e il nervosismo che c’è su Playa Tosta sono dettagli che confermano che il cibo è davvero scarso. I naufraghi, accettando la nuova proposta della produzione, avrebbero dovuto rinunciare a una parte delle loro razioni di riso giornaliere. Una richiesta inaccettabile, anche se si tratta di dare spazio alla propria creatività e all’arte. Facendo il punto della situazione, nel corso del daytime del 17 maggio 2023, arriva un comunicato per entrambe le Tribù.

Cristina Scuccia e i Jalisse hanno espresso la volontà di scrivere una canzone in Honduras. In effetti, si è spesso parlato della possibilità di vedere i tre naufraghi cantare insieme, visto che questa è la loro passione condivisa. Ma per scrivere un brano Cristina, Alessandra e Fabio hanno bisogno di avere carta e penna, oggetti che il reality solitamente non mette a disposizione. Lo spirito dell’isola è disposto, però, a concedere ai naufraghi la possibilità di avere questi aiuti necessari a scrivere la canzone, ma a una condizione.

Viene chiesto a tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 un sacrificio: rinunciare a una razione di riso a testa, che finirà sull’isola di Sant’Elena, dove si trovano attualmente Christopher e Gian Maria. A questo punto, tutti i concorrenti delle Tribù Chicas e Hombes danno il loro voto. Ebbene la maggioranza risponde con un ‘no’, comprese Alessandra e Cristina, coloro che vorrebbero scrivere la canzone.

Nel corso delle recenti puntate, Vladimir Luxuria ha bacchettato un po’ gli autori per via della scarsità di cibo evidenziata durante questa edizione. Ridurre ulteriormente le razioni è per i naufraghi, giustamente, inaccettabile. La Scuccia, che da oggi si mostra in bikini, spiega: “Per scrivere ci vuole ispirazione e con un buco nello stomaco non riuscirei”.

I naufraghi tirano un sospiro di sollievo. Tra chi vota sì alla proposta dello spirito dell’isola c’è Helena Prestes. Quest’ultima, però, lancia a sua volta una proposta che spiazza: “Io donerei per la musica, perché è il livello più alto d’arte, ma dovete farmi cantare una parte”. I Jalisse e Cristina Scuccia non sembrano affatto propensi a renderla partecipe del loro progetto, eppure la modella brasiliana vota per il sì.

Il suo sì non basta, in quanto la maggior parte dei concorrenti non accettano la proposta. Ed ecco che Helena finisce di nuovo sotto accusa per via della sua spiazzante richiesta. A detta di alcuni naufraghi e di una parte del pubblico, ancora una volta, la modella cerca di mettersi al centro dell’attenzione quando ci sono le telecamere. Proprio la Prestes si trova attualmente al televoto con Fabio e Pamela Camassa.

L’Isola dei Famosi 2023: Fabio Ricci contro Marco Mazzoli

Proprio il televoto continua a generare litigi su Playa Tosta. Dopo la quinta puntata, Fabio Ricci non ha preso bene la nomination di Marco Mazzoli. Il cantante non si aspettava di ricevere un voto da parte del conduttore radiofonico. Quest’ultimo gli spiega più volte di essersi trovato in difficoltà, in quanto non immaginava che avrebbe dovuto nominare da Leader anche uno degli Hombres.

“Ieri avevi detto di aver capito il perché. Mi hai aggredito stamattina. Ti rode perché sei qui con tua moglie. Ti ho già spiegato, ieri non sapevo che dovevo fare due nomi. Ho nominato Pamela e poi ho guardato voi. Speravi di essere immune sempre? Non stai giocando, mi stai insultando. Mi dici principino? I soldi che ho li ho sempre guadagnati. Avevi visto che ero in difficoltà, ora mi stai accusando. Quel grazie lì è di infame”

Fabio continua a portare avanti la sua versione dei fatti, ritenendo che a Marco sia come caduta una maschera. Si aspettava che Mazzoli avrebbe votato Paolo Noise, in quanto è più forte. “Lui è abile a trasformare le cose. Non mi faccio prendere per il cul*”, afferma oggi amareggiato il cantante dei Jalisse.