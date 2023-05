Vivere non è un gioco da ragazzi, nella puntata di esordio su Rai Uno, ha raccolto oltre 3 milioni di utenti e il 16.7% di share. Numeri non da flop ma nemmeno entusiasmanti. Ci si aspettava di più. Se si dovesse dare un voto per quel che riguarda gli ascolti, la fiction meriterebbe una sufficienza. L’Isola dei Famosi su Canale Cinque in lieve calo, con 2.5 milioni di spettatori (18.3%). Come al solito lo share del reality sale per via della diretta monster fino a notte inoltrata. Briciole per tutti gli altri programmi con il solo Report su Rai Tre a sfondare il muro del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 15 maggio 2023:

Rai Uno – Vivere non è un gioco da ragazzi ha totalizzato 3.075.000 spettatori (16.7%);

Canale 5 – L’Isola dei Famosi ha avuto 2.504.000spettatori (18.3%);

Rai Due – NCIS Los Angeles ha interessato 929.000 spettatori (4.4%). A seguire Blue Bloods ha raccolto 831.000 spettatori (4.5%);

Italia Uno – I guardiani della galassia 2 ha avuto un ascolto medio di 881.000 spettatori (5.2%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.541.000 persone (7.6%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 901.000 spettatori (6%);

La7 – Atlantide – L’ultima notte di Meredith ha interessato 454.000 spettatori (2.3%);

TV8 – No time to die ha fatto compagnia a 559.000 spettatori (3.6%);

Nove – Only Fun Comico Show ha catturato 685.000 spettatori (3.6%).

Ascolti tv lunedì 15 maggio 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi a un soffio dai 5 milioni di spettatori.

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.972.000 spettatori (23.2%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.386.000 spettatori (21.9%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.594.000 persone (16.8%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.949.000 spettatori (23.9%) nella prima parte e nella seconda da 3.960.000 spettatori (25.3%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.777.000 telespettatori (15.6%) e poi 2.743.000 utenti (18.5%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 836.000 spettatori (4.1%) e 688.000 spettatori nella seconda (3.2%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.277.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.641.000 spettatori (7.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.720.000 spettatori (8%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 183.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 305.000 spettatori (2.1%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 15 maggio 2023: il pomeriggio

UeD Story al 20.3%. Ottimo risultato.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.777.000 spettatori (17.5%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 1.122.000 spettatori (13.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.111.000 spettatori (22%);

Rai 2: Giro d’Italia – Giro diretta (%) spettatori; Giro all’arrivo (%); Il processo alla tappa (%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.600.000 telespettatori (20.7%);

Canale Cinque: Terra Amara ha avuto 2.698.000 utenti (23%);

Canale C5: Uomini e Donne Story ha raccolto 2.043.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Il daytime de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 1.580.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.055.000 spettatori (13.2%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.486.000 spettatori (15.4%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 15 maggio 2023