Amici Nicolai ci ricasca, veleno su Celentano: “Non me ne fr…a” (Video)

Alessandra Celentano, l’attacco di Nicolai Gorodiskii dopo Amici 19

Sembrava che Nicolai Gorodiskii avesse deposto l’ascia da guerra ma i fatti stanno diversamente: dopo Amici 19 infatti il ballerino è tornato a farsi notare per delle parole non proprio belle usate nei confronti di Alessandra Celentano che – ricordiamolo – in finale fece innervosire Maria De Filippi per non essersi alzata quando lui salutò tutti e andò via. Il post a cui facciamo riferimento oggi è quello in cui Nicolai ringrazia i fan per un bel regalo ricevuto stamattina: si tratta di un video in cui si vede una piccola sostenitrice accennare dei passi di danza mentre vede proprio lui danzare in video. “Ragazzi – così ha esordito Gorodiskii –, questa mattina ho ricevuto uno dei rigali più grandi e soddisfacenti da la mia vita… È per questo – ha sottolineato il danzatore – che ballo io: per far ballare i ragazzi, emozionare e credere che si può perché si può davvero. Nonostante tutte le difficoltà uno si alza sempre, ragazzi, credetemi… Voi non sapete quante botte ho presso io nella mia vita ma sono felice e sempre più forte ma sempre con Dio e la fede…”. Fin qui un discorso apprezzabile: i problemi vengono dopo.

Nicolai dopo Amici, il ballerino non si placa: “Non me ne fre…a di quello che dice lei”

Nicolai infatti ha sottolineato che non balla per essere perfetto o per piacere alla gente, e anche in questo caso il discorso sarebbe filato se non avesse aggiunto una piccola precisazione, visto che ha parlato di gente “come la Celentano”: “Infatti – ha spiegato – non è che sono irrispettoso ma proprio non me ne fr…a di quello che dice lei, non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente come tutti gli insegnanti che ho avuto per fortuna. Io – ha poi aggiunto ricordando i suoi professori – non sarei quello che sono adesso senza tutti i miei Maestri che adoro e a cui voglio bene con tutto il cuore, e sono grato e non ho mai pagato una lira perché i miei non avevano soldi… Ma gente che ti butta me…a non lo accetto)”. Parole dure contro la maestra insomma che intanto non ha ancora replicato. E dubitiamo lo farà, sinceramente.

Amici, Nicolai: un bel messaggio rovinato da un attacco sterile

Proprio ieri Nicolai si è fatto beccare in una diretta mentre dormiva e oggi si sveglia all’improvviso per attaccare Alessandra: poteva senz’altro evitarlo, viste le tante polemiche che ha fatto scoppiare il suo atteggiamento nei confronti di Timor Steffens. “Il mio scopo – ha così continuato Nicolai – è arrivare a più gente che non sa di danza e motivarli e capire che si può fare, la danza è vita non è un regime militare! Grazie davvero, mi hai fatto un regalo bellissimo dritto al cuore! La Danza è libertà e la danza è Arte viva non una scultura ferma…”. Bel pensiero senza dubbio ma tutto il contorno lo avremmo davvero evitato.