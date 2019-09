News Temptation Island Vip: Delia Duran è già cotta di un tentatore, Anna distrutta

Temptation Island Vip news: Alex Belli e Delia Duran confermati

Le ultime news su Temptation Island Vip vengono direttamente dal blog del Vicolo che ha raccontato ciò che è accaduto nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, durante la quale si è parlato proprio del docu-reality di Canale 5. Anzitutto dovete sapere che le coppie che entreranno a far parte del cast saranno due, cioè Gabriele Pippo Franco e Silvia Tirado, Alex Belli e Delia Duran; in seconda battuta sappiate che la prima coppia ha già dato scandalo lasciando senza parole il pubblico di Uomini e Donne a causa di alcuni atteggiamenti che lei avrebbe avuto con un tentatore; infine, ma non per importanza, vi anticipiamo che anche Delia Duran ha iniziato a divertirsi subito con alcuni tentatori, soprattutto con uno che somiglia a Jason Momoa.

Anticipazioni Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli va via senza il falò?

Prima di parlarvi della seconda coppia vale la pena soffermarsi su Anna Pettinelli e sul suo rapporto sempre più difficile con la permanenza nel villaggio; ci soffermiamo su quest’aspetto perché, sebbene sia quasi certo che ad andarsene saranno Sharon ed Er Faina, non è detto non sia lei quella che deciderà di lasciare il programma: nel video mandato in onda durante le registrazioni di Uomini e Donne infatti si vede una Pettinelli così sconvolta da chiedere di poter andar via senza passare per il falò; l’ultimo video ufficiale, del resto, avrebbe dovuto farcelo immaginare…

Temptation Island Vip anticipazioni, Delia Duran tentata dal sosia di Jason Momoa

Che sia lei dunque quella che lascerà il programma assieme al suo fidanzato? Potrebbe darsi; di sicuro comunque Delia Duran e Alex Belli entreranno il 16 settembre e faranno parlare molto di sé, visto che lei “appoggia – racconta il Vicolo – il suo lato B su tipo 6 tentatori, in particolare su uno […] che somiglia all’attore Jason Momoa”. Non sappiamo come si evolveranno le cose tra i due, o meglio fra i tre, ma non è detto che la coppia naufraghi perché ci sono ancora tanti giorni da vivere nel villaggio e nel corso di queste edizioni i ripensamenti non sono stati pochi. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.