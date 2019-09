Temptation Island Vip, anticipazioni Gabriele e Silvia: la nuova coppia dà già scandalo

Anticipazioni Temptation Island Vip, confermata la presenza di Gabriele Pippo e Silvia Tirado tra le coppie

Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono i due nuovi partecipanti di Temptation Island Vip 2 dopo l’abbandono di Ciro Petrone e Federica Caputo; non sappiamo se sostituiranno proprio loro due, visto che andrà via anche un’altra coppia di fidanzati, ma è certo che entreranno nel cast di questa seconda edizione e che a quanto pare faranno molto parlare di sé sin dalla seconda puntata che andrà in onda il 16 settembre: Silvia infatti sembrerà già presissima di uno dei tentatori.

Temptation Island Vip, Silvia Tirado sconvolge il pubblico di Uomini e Donne: le anticipazioni

A raccontarlo il blog del Vicolo delle News che nel dare le anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne ha parlato anche di alcuni momenti che in puntata sono stati dedicati proprio a Temptation Island Vip 2: la talpa conferma la presenza di due coppie e si sofferma tra le altre cose proprio sul comportamento di Silvia Tirado; per la precisione in un video la si vede sdraiata con un tentatore, a cui farà una domanda che lascerà senza parole il pubblico “Vuoi venire?”. A cosa faceva riferimento? Dove voleva che il tentatore la seguisse? E perché tutta questa disinvoltura se si conoscevano da pochissimo? Queste le tante domande che sicuramente vi farete quando vedrete la puntata.

News Temptation Island Vip, due le coppie sostituite

Il Vicolo ha anche confermato la presenza di Delia Duran e Alex Belli nel programma parlando anche in questo caso di incontri ravvicinati nel villaggio. Se è vero insomma che questa coppia è stata scelta per portare gli ascolti verso livelli ancor più alti, forse bisogna dare atto a Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi di esserci riuscite; o meglio di aver trovato le coppie giuste per provarci, almeno. Tutte le altre anticipazioni su Temptation Island Vip 2 e sul comportamento della seconda coppia le troverete qui.