Temptation Island Vip, la Pettinelli in lacrime: “Gliene piace un’altra, st…zo!” (Video)

News Temptation Island Vip, nel cast anche Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono senz’altro la coppia che più ha attirato l’attenzione su di sé prima che iniziasse Temptation Island Vip 2 perché lei è sempre stata un personaggio chiacchieratissimo e anche molto apprezzato per il suo caratterino; di lui sapevamo ben poco ma nella prima puntata del docu-reality di Canale 5 abbiamo comunque avuto modo di capire che sono una coppia affiatata e che lei – ci perdoni, cara Pettinelli – è molto gelosa del legame che hanno instaurato sinora.

Temptation Island Vip anticipazioni, Anna Pettinelli in lacrime per il suo Stefano

Di fatti nell’ultimo video di anticipazioni diffuso da Temptation Island Vip si vede Anna in un fiume di lacrime proprio a causa di Stefano; pare che la donna si stia sfogando dopo aver assistito a qualcosa che le ha fatto molto male, probabilmente dopo aver visto l’avvicinamento di Macchi a una tentatrice. Ci sembra ad ogni modo che non si tratti di qualcosa di grave perché anche le sue amiche Nathalie Caldonazzo, con cui Anna avrebbe instaurato un legame che ha sorpreso tutti, e Serena Enardu l’hanno presa in giro; guardate un po’:

Temptation Island Vip 2, Serena Enardu e Nathalie Caldonazzo prendono in giro Anna Pettinelli

“Che gelosona!”, ha esclamato ad esempio la Caldonazzo con aria divertita mentre Anna in lacrime esplodeva in un “co…one, e a lui adesso gliene piace un’altra, st…zo!”; nel filmato si vede anche Serena prenderla in giro dicendo che la tentatrice “è solo molto più giovane e simpatica di te, che c…o vuoi farci?”. Un siparietto che sicuramente ci farà divertire ma che a quanto pare ha regalato molte meno risate alla Pettinelli che ci è sembrata parecchio provata. Staremo a vedere cosa succederà lunedì 16 settembre, quando andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip. Siete tutti pronti?