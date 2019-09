Temptation Island Vip anticipazioni, è nato un legame vero: il video ufficiale

Anticipazioni Temptation Island Vip 2, le tentazioni fanno il botto: le ultimissime

Temptation Island Vip partirà il 9 settembre su Canale 5 e le anticipazioni promettono scintille e sorprese a non finire. Prima di parlarvi dell’ultimo video pubblicato dal profilo ufficiale del programma permetteteci di ricordarvi infatti che una coppia è già uscita ed è stata sostituita dal figlio di Pippo Franco e dalla fidanzata e che qualche altra coppia sembra essere lì lì per chiedere il confronto e abbandonare; una partenza difficile insomma per questo docu-reality raccontato da Alessia Marcuzzi, sebbene – è il caso di ricordarlo – notizie del genere siano tutt’altro che negative per lo share.

Temptation Island Vip, anticipazioni video: Anna Pettinelli e Nathalie Caldonazzo amicizia da ridere

Recentemente un video ufficiale è stato pubblicato su Instagram e ha come protagoniste non le coppie ma due delle compagne che hanno partecipato a quest’edizione: parliamo di Anna Pettinelli e Nathalie Caldonazzo che sembrano essere diventate amiche per la pelle, come raccontato tra l’altro anche nel filmato, in cui si esordisce con un “Complici” esplicativo. Nel filmato vedrete le due amiche prendersi in giro tra un “Peppa Pig” e uno “scopa secca del mio cuore”, anticipati da un simpaticissimo “Semo due rinco…nite” che farà sognare tutti gli amanti e le amanti del trash.

Il ruolo di Anna Pettinelli in Temptation Island Vip 2

Non sappiamo però fino a quando dureranno queste risate perché le ultime indiscrezioni su Temptation Island Vip vorrebbero che Anna Pettinelli sia andata via dal programma dopo aver visto il suo fidanzato troppo vicino a una corteggiatrice. Solo gossip e nient’altro? Succede in casi come questo ma è anche vero che le voci di corridoio spesso corrispondono a realtà. Staremo a vedere comunque. Sperando che niente di tutto questo si avveri perché la “Sergente” Pettinelli potrebbe darci moltissime soddisfazioni.