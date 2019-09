Temptation Island Vip anticipazioni: chi è il “Sergente di ferro”

Temptation Island Vip anticipazioni: nel villaggio c’è un “Sergente di ferro”, ecco chi è e che cosa ha fatto

Temptation Island Vip scalda i motori. Lunedì 9 settembre sbarcherà in prima serata su Canale 5. Nel frattempo le riprese sono già in corso e le pillole fatte trapelare dalla redazione del programma cercano di mettere l’acquolina in bocca al pubblico. Una sorta di antipasto, prima dell’abbuffata. L’ultima curiosità trapelata è quella riguardante Anna Pettinelli, già nominata “Il Sergente di ferro” nel villaggio. Motivo? La speaker radiofonica pare proprio che abbia preso in mano la situazione, dando direttive molto nette ai suoi compagni di viaggio che sono stati ripresi ripetutamente.

Anna Pettinelli mette tutti in riga: la conduttrice è il “Sergente di ferro” dello show di Canale 5

La Pettinelli, da quanto si apprende dall’ultima clip fatta trapelare dal programma e diffusa sui social, ha subito cercato di mettere ordine all’interno del villaggio. Niente piedi sporchi di sabbia in piscina, fastidio per le luci lasciate accese troppo spesso, malumore per un’aria condizionata spenta e mugugni perché qualcuno ha abbandonato troppi vuoti di bottiglia attorno alla piscina. Insomma l’elenco dei piccoli risentimenti della conduttrice è lungo. Il “Sergente di Ferro”, questo il simpatico nomignolo con cui è stato titolato il filmato, è lei. Si salvi chi può.

Temptation Island Vip: Ciro Petrone fugge dal villaggio, Alessia Marcuzzi resta in pigiama

Anna Pettinelli (62 anni) è entrata nello show al fianco del fidanzato Stefano Andrea Macchi (44 anni) che è un attore e doppiatore. La loro love story dura da 5 anni e mezzo. La partecipazione al reality è per mettere alla prova la gelosia della conduttrice che, vista la sua tempra, c’è da scommettere che sarà una delle figure più interessanti da seguire. Intanto, sempre restando in tema di anticipazioni sulla trasmissione, ne sono giunte di ghiotte nelle ultime ore. Una riguarda Ciro Petrone che ha seminato il caos, cercando di scappare dal villaggio dopo pochi giorni. L’altra Alessia Marcuzzi che ha svelato di essersi ritrovata in pigiama, in una situazione assurda.