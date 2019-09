Ciro Petrone scappa dal villaggio di Temptation Island Vip: è caos

Temptation Island Vip, Ciro Petrone scappa dal villaggio per andare dalla fidanzata Federica, cosa sarà successo?

Manca poco e anche la seconda edizione di Temptation Island Vip inizierà. La data è stata svelata solo oggi e gli amanti del programma potranno vedere cosa è successo nei villaggi dei fidanzati a partire dal 9 settembre. La redazione sta comunque dando alcuni spoiler su quello che vedremo nel corso delle puntate. L’ultima anticipazioni in ordine temporale riguarda l’attore di Gomorra Ciro Petrone. Quest’ultimo partecipa al programma insieme alla fidanzata Federica ed è proprio per lei che Ciro scappa dal villaggio. Nelle poche immagini pubblicate sull’account Instagram di Temptation Island, l’attore (conosciuto per il ruolo di “Pisellino” nel film Gomorra, ndr.) elude i cameraman e si dirige, scappando, verso il villaggio delle fidanzate mentre grida il nome dell’amata. E creando un certo caos nel dietro le quinte della trasmissione. Ma cosa avrà visto Petrone per reagire in questo modo?

Ciro Petrone scappa dal villaggio, cosa avrà visto della fidanzata?

Nelle immagini-anticipazioni si vede benissimo come chi lavora nel dietro le quinte di Temptation Island Vip voglia fermare a tutti i costi Ciro, impedendogli dunque di attraversare il limite che divide i due villaggi dei fidanzati e delle fidanzate. La reazione di Ciro sembra davvero forte e le scene mostrate in anteprima ne danno la conferma. Cameraman a terra, immagini traballanti e una corsa forsennata verso la sua fidanzata. Cosa avrà visto Ciro di tanto importante? Oppure, la sua reazione ha a che fare con la mancanza di Federica? Per ora non è dato saperlo, ma non dobbiamo attendere tanto, dato che la messa in onda è stata anticipata al prossimo 9 settembre.

Ciro Petrone e la fidanzata Federica: ecco perché partecipano a TI Vip

“Circa otto mesi fa ho scoperto che lui chattava con altre ragazze“, spiega Federica sulla sua vita sentimentale con Ciro Petrone. Il motivo che avrebbe portato la coppia a Temptation Island Vip sarebbe la scarsa fiducia di lei nei confronti dell’attore, “nel bene e nel male“, ha chiosato la fidanzata.