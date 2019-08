Ciro e Federica a Temptation Island Vip, tra segreti e speranze (video)

Ciro Petrone e Federica Caputo formano una delle coppie di Temptation Island Vip 2. Ecco la loro presentazione

Ciro Petrone e Federica Caputo sono i componenti di una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island Vip. Lui, nato nel 1987, è un attore conosciuto grazie al suo ruolo nella famosa serie Gomorra dove vestiva i panni di Ciro detto ‘Pisellino’, un giovane delinquente che collaborava con suo fratello. Lei invece, è giovanissima nata nel 1996, è la meno famosa della coppia. Federica è napoletana come il suo fidanzato e non appartiene al mondo dello spettacolo. Poco fa la pagina ufficiale del reality dei sentimenti ha postato il filmato in cui i due raccontano il motivo per cui hanno deciso di partecipare. Insomma pare che a dividere questa bella coppia siano delle chat segrete di Ciro che, ovviamente, Federica non ha gradito. La ragazza proprio grazie al programma vorrà cercare di capire se continuare a meno la sua relazione.

Temptation Island Vip 2, per Federica questa è l’occasione della vita

La prima a parlare nel video è Federica. La ragazza, occhi chiari e capelli lunghi e scuri, è apparsa molto dispiaciuta per le ‘malefatte’ del suo fidanzato. “Circa otto mesi fa ho scoperto che lui chattava con altre ragazze” – ha raccontato la Caputo – “L’occasione quasi della vita potrei definirla almeno per lui e per il nostro rapporto. Nel bene o nel male”. Temptation Island Vip dunque per la ragazza sarà un’esperienza a dir poco decisiva. Grazie alla trasmissione, che verrà condotta da Alessia Marcuzzi, Federica Caputo potrà capire se del suo Ciro può fidarsi oppure no. L’aver scoperto che s’intratteneva online con altre ragazze non deve essere stato proprio rassicurante e dunque la fiducia, che è un elemento fondamentale per un rapporto, è sicuramente venuta a mancare.

Temptation Island Vip, la speranza dell’attore Ciro Petrone

Ciro Petrone, invece, sostiene di aver fatto dei cambiamenti proprio per la sua fidanzata: “Io penso di essere cambiato e ho tanta voglia di dimostrarlo a lei”. L’attore, inoltre, spera di uscire bene dal programma mano nella mano con la sua fidanzata. Riusciranno i due ad attraversare e superare le tentazioni che il famoso resort sardo gli offrirà?