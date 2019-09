Alessia Marcuzzi regala qualche anticipazione di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip sta per tornare…e ne vedremo delle belle! La nuova conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha sostituito Simona Ventura che ha lasciato Mediaset per la Rai, ha fornito qualche anticipazione al pubblico nel corso di un’intervista al settimanale Chi. La bionda conduttrice è al settimo cielo per questa nuova opportunità lavorativa anche se girare il docu-reality di Canale 5 non è stato per niente facile. E molto spesso, come accaduto pure nelle ultime settimane, è stato necessario far fronte a degli imprevisti e delle dinamiche del tutto inaspettate.

Alessia Marcuzzi in pigiama a Temptation Island Vip 2019

“Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una spalla. C’è stato subito un falò rovente e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare. A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente”, ha raccontato Alessia Marcuzzi alla rivista diretta da Alfonso Signorini. La presentatrice non ha svelato di più ma nei giorni scorsi è stata la stessa produzione di Temptation Island Vip a fornire qualche altra anticipazione. Come la fuga di Ciro Petrone dal villaggio dei fidanzati o il pericoloso flirt tra Serena Enardu e il tentatore Alessandro. Senza dimenticare la forte crisi che ha colpito Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea, cominciata prima delle riprese dello show.

Temptation Island Vip 2019 inizia lunedì 9 settembre

La seconda edizione di Temptation Island Vip inizierà lunedì 9 settembre, alle ore 21.10 circa. Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda della trasmissione, inizialmente prevista per la fine del mese. Le riprese, iniziate lo scorso 25 agosto, sono invece ancora in corso.