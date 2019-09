Temptation Island Vip news data d’inizio: il programma parte prima

By

Temptation Island Vip news data d’inizio: solo qualche giorno di attesa

Finalmente viene svelata la data d’inizio di Temptation Island Vip. La seconda edizione del reality che vede protagonisti volti già noti nel mondo dello spettacolo è pronta a tornare con nuove coppie e tante sorprese. Le riprese sono iniziate lo scorso 24 agosto, quando tutti i partecipanti sono approdati sull’isola delle tentazioni per mettere alla prova i loro sentimenti. Insieme alle coppie anche tentatori e tentatrici hanno iniziato questa nuova avventura. Sul piccolo schermo, il pubblico di Canale 5 potrà assistere al viaggio nei sentimenti che dura ben 21 giorni. Ad annunciare la data d’inizio è l’account Instagram ufficiale del programma. Fino ad ora sapevamo che la trasmissione avrebbe preso inizio intorno a metà settembre, ma ecco arriva la grande sorpresa. Sembra proprio che il programma abbia voluto anticipare la data d’inizio sorprendendo i suoi telespettatori. La prima puntata di questa seconda edizione andrà in onda il prossimo lunedì 9 settembre. Segnatevi questa data!

Data d’inizio Temptation Island Vip: il reality parte il 9 settembre 2019

“È ufficiale, ci vediamo lunedì 9 settembre con la prima puntata di Temptation Island Vip”, così il programma annuncia su Instagram la data d’inizio. Dunque, mancano davvero pochissimi giorni e finalmente assisteremo al viaggio nei sentimenti di ben sei coppie. Ma chi saranno i protagonisti di questa edizione? Il cast è composto da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon Macri, Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Al timone del programma vedremo un volto molto amato dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, sin da subito emozionata di prendere parte a questa avventura.

Temptation Island Vip: la seconda edizione del reality parte prima del previsto

Manca davvero poco e finalmente assisteremo a questa nuova avventura. Sarebbe dovuto iniziare intorno a metà settembre e ora il programma fa una gradita sorpresa ai telespettatori. Il prossimo lunedì, in prima serata, prenderà inizio la seconda edizione della versione Vip del reality delle tentazioni. Tra polemiche e disappunti, sono attesi tanti colpi di scena dalle sei coppie protagoniste. Intanto, non ci resta che attendere solo qualche giorno per scoprire cosa accadrà nei villaggi.