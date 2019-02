News Isola dei Famosi, ultime strategie: “Riccardo Fogli tradito dal gruppo”

Riccardo Fogli stratega? La supposizione di Luca Vismara all’Isola 2019

Le strategie dei concorrenti dell’Isola dei Famosi non sono sempre così palesi. Per Luca Vismara che, come ha detto Jo Squillo, possiede una “laurea in reality show“, è semplice capire chi gioca e chi no. E, a suo dire, Riccardo Fogli starebbe giocando… ma non a carte scoperte! Infatti – sempre secondo lui – starebbe mettendo in atto una strategia che coinvolgerebbe Soleil e Jeremias, i due uragani dell’Isola 2019. Non tutti sono convinti che il cantante abbia un piano in mente mentre Luca continua a dire che, prima o poi, si scoprirà tutto. L’ex concorrente di Amici ha comunque spiegato chiaramente perché Fogli starebbe facendo delle strategie…

News Isola dei Famosi 2019, chi fa le strategie?

Ecco cosa ha detto Luca Vismara su Riccardo Fogli: “Secondo me Riccardo si è sentito tradito dal gruppo storico”. Jo Squillo vorrebbe ritrovare la pace: “C’è sempre voglia di ferire, vincere sull’altro. Il gioco vero è quello di non avere strategie. Cerchiamo di capire le divergenze. In ognuno di voi ho trovato qualcosa di bellissimo. Troviamo anche nell’altro gruppo queste cose belle”. Difficile, però, visto il clima che si respira: Jeremias e Soleil hanno detto delle parole pesantissime a Paolo Brosio!

Rapporti sempre più tesi all’Isola dei Famosi: ultime notizie sui concorrenti

Luca non è della stessa opinione di Jo: “Lei vuole la pace, ma non si gioca così all’Isola“. Ed è vero, altrimenti questo reality si trasformerebbe in un programma soporifero! Con Soleil e Jeremias nessuno è più tranquillo all’Isola dei famosi 2019: la coppia è stata duramente attaccata dal gruppo, il giovane Rodriguez si è pure infuriato, ma non si farà di certo piegare dagli altri concorrenti. Presto verranno alla luce anche le ultime strategie, alcune fatte davvero da Riccardo Fogli? Dubitiamo che le abbia fatte: vuole vivere al massimo questa esperienza visto che potrebbe tornare a casa per i suoi malesseri fisici.