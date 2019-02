Isola dei Famosi, Brosio distrutto: “Falso uomo di fede! Prega il perdono”

Jeremias Rodriguez attacca Paolo Brosio: lo scontro all’Isola 2019

È scoppiato un litigio tra Paolo Brosio e Jeremias Rodriguez all’Isola 2019! Il ragazzo non può accettare quello che fanno a Soleil Sorgè: non la integrano nel gruppo. Ma di chi è davvero la colpa? Jeremias se l’è presa con Brosio perché, da uomo di fede quale è, avrebbe dovuto – secondo lui – fare di tutto affinché ci fosse un chiarimento tra Soleil e il gruppo. Cosa che non è mai avvenuta. Anzi anche lo stesso Brosio ha sputato più volte veleno contro di lei. Questo suo atteggiamento ha fatto andare su tutte le furie il giovane Rodriguez: “Tu fai l’educato quando ci sono le telecamere. Falso uomo di fede! Non devi escludere le persone. E non parlare dietro le spalle”.

Isola dei Famosi news, Soleil Sorgè esagera? Il duro attacco a Brosio

Anche Paolo Brosio si è spazientito e gli ha detto: “Prima fai trent’anni di televisione e poi dici qualcosa!”. Delle parole che hanno fatto alterare anche Soleil: “L’unica cosa che sai fare è andare via. Tu hai paura di me perché sai che posso smontarti in tre secondi! Parlavi di perdono e misericordia con gli altri e poi guarda come ti comporti… Tu prega un dio che possa perdonarti!”. Delle frasi pesanti come macigni. Brosio però ha preferito non rispondere. Non è successo solo questo: Jeremias si è scagliato con l’intero gruppo pur di difendere Soleil!

Isola anticipazioni questa sera: nuovi scontri tra naufraghi

Vi abbiamo già parlato delle anticipazioni dell’Isola 2019 di questa sera: assisteremo ad altri scontri fra i due gruppi (Ariadna e Soleil daranno ancora spettacolo) e possiamo già prevedere chi potrebbe essere il nuovo eliminato. Alessia Marcuzzi dovrà essere brava a gestire una puntata ricca di litigi e di colpi di scena! Potrebbero innescarsi adesso altri meccanismi e, se Soleil e Jeremias dovessero diventare i nuovi leader, ne vedremo delle belle nei prossimi giorni.