Isola 2019, Jeremias perde la pazienza per Soleil: “Integratela!”

Jeremias e Soleil, l’unione fa la forza? Il duo contro il gruppo all’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez ha perso la pazienza! Non sopporta il comportamento che hanno alcuni concorrenti: dicono di voler far gruppo (soprattutto quando si parla di cibo) e invece si scagliano tutti contro Soleil Sorgè. All’Isola dei Famosi 2019, Jeremias è sbottato dicendo queste parole: “Tutti attaccati al cibo, ma nessuno si muove. Non sono stupido!”. Paolo Brosio ha cercato di fargli capire che non tutti possono darsi da fare: “I più forti devono sempre aiutare i più deboli”. Parole, queste, che non hanno fatto altro che aumentare la rabbia di Rodriguez: “Proprio come tu aiuti Soleil quando tutti la escludono! Io apprezzo questa cosa perché è da veri uomini. Ma integrate questa persona!”.

News Isola 2019: Soleil attacca tutti, Marina La Rosa dà una spiegazione precisa

A questo punto è intervenuta Marina La Rosa, la quale ha spiegato che non è di certo colpa loro se Soleil non va d’accordo con nessuno; l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – che deve dire sempre la sua, qualsiasi cosa accada – ha risposto così: “Vi rispondo male perché mi insultate sempre!”. Ariadna, per esempio, ha usato delle parole molto pesanti e si è avvicinata pericolosamente a lei. Sarah ha fatto un quadro generale della situazione: “Ormai l’idea di gruppo non c’è più. Esiste l’egemonia del cibo”.

Jeremias contro Brosio: un brutto litigio all’Isola

Ma la lite tra Jeremias e Brosio non è mica finita qui… Jeremias e Soleil lo hanno attaccato insieme tirando in ballo persino la fede! Non c’è mai limite al peggio. E questa sera i due naufraghi si supereranno? Sono emerse delle prime anticipazioni sull’Isola 2019 che ci fanno ben capire che sarà una puntata esplosiva! Soleil e Jeremias sono i veri protagonisti di questa nuova edizione del reality show che, dopo un inizio piuttosto soporifero, adesso fa tanto discutere!