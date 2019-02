Isola 2019, Ariadna contro Soleil: “Fai schifo!” e lei tira in ballo il figlio

Lite Soleil-Ariadna Isola dei Famosi 2019: volano paroloni!

È avvenuto un duro scontro tra Soleil e Ariadna all’Isola 2019! Non si sopportano e lo abbiamo capito bene quest’oggi, precisamente nel momento in cui Ariadna si è spazientita per alcuni atteggiamenti della sua rivale. Crede che sia arrogante e costruita, che porta solo malumore e… poi ha aggiunto altro: “A me hai detto, dopo tre giorni che ero qui sull’Isola, che sono una bambina viziata, che non capisce la vita. Io sono una persona di pancia, sono vera. Tu invece sei finta come la m…a. Fai schifo!”. Le due ragazze si sono anche avvicinate pericolosamente. Ariadna ha visto tutto nero quando Soleil ha tirato in ballo suo figlio, dicendole che una mamma non si dovrebbe comportare in quel modo: “Non ti devi permettere di nominare mio figlio! Io sono una mamma sola che sa cosa significa dare amore ed educazione. Cose che tu non hai”.

Isola 2019, Soleil contro tutti: è guerra aperta

Soleil Sorgè ha continuato a provocare non solo Ariadna, ma anche altri componenti del gruppo: “Mi ha di nuovo assalita la gang del bosco. Meditano questi attacchi nel loro covo di vipere. Quello che fate voi è davvero grave”. Dopodiché Soleil ha attaccato Marina La Rosa: “Sei falsa perché davanti a me sei carina, ma dietro le spalle parli male di me e dici che non ti piaccio per niente. Queste cose me le dovevi dire in faccia”. L’ex gieffina si è difesa così: “Mi dispiace, ma sei arrogante, insolente e crei sempre tensione”. Marina ha poi ha fatto una confessione sulla morte del suo papà e ha spiegato perché si chiama così.

Jeremias Rodriguez difende Soleil Sorgè

L’unico che ha cercato di prendere le difese di Soleil all’Isola dei Famosi è stato Jeremias Rodriguez, che ha detto: “Non mi piace che se la prendono contro una persona. Ma questo non significa che lei ha ragione”. Cos’altro succederà? Possiamo inoltre dirvi che è sempre più a rischio il percorso di Riccardo Fogli all’Isola per alcuni motivi particolari.