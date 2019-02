Marina La Rosa padre, la confessione e la verità sul suo nome

La confessione di Marina La Rosa sul padre all’Isola 2019

Oggi Marina La Rosa si è lasciata andare a una lunga confessione all’Isola dei Famosi 2019. Ha parlato di suo padre, del loro rapporto difficile e perché porta proprio quel nome. Tutto è cominciato con la proposta di Luca (rivolta a tutti) di aprirsi di più e Marina è stata la prima a raccontare di sé. Ha spiegato che l’esperienza all’Isola la sta arricchendo parecchio e che, grazie ad essa, avverte una relazione più profonda col suo passato. E con suo padre. Col quale non ha mai avuto un ottimo rapporto. Marina non è riuscita a trattenere le lacrime e ha dimostrato un altro lato del suo carattere: è tra i concorrenti che si espone di più, anche quando si tratta di parlare della sua vita privata.

La verità sul nome “Marina”

Il papà di Marina La Rosa non c’è più e la naufraga ha deciso di lasciarsi andare con un racconto che ci ha permesso di capire altro su di lei: “Questa notte non dormivo. Guardavo le stelle avendo come sottofondo il suono del mare. Pensavo a mio padre. Da diversi anni io e mio padre non ci frequentavamo. Io l’ho ritrovato qualche anno prima che andasse via… Stanotte lo sentivo presente”. Poi ha spiegato perché porta il nome “Marina”: “Lui era un amante del mare e non a caso mi chiamo Marina. Sono dei piccoli frammenti mancanti del puzzle della nostra vita. Adesso lo sento sempre vicino”. Ma non solo momenti di commozione all‘Isola 2019: c’è stata anche una furiosa litigata tra Soleil e Ariadna!

Isola dei famosi news, cos’altro c’è da sapere sui naufraghi?

La storia di Marina La Rosa ha colpito tutti i naufraghi, che si sono commossi. Una storia che avrà incuriosito anche il pubblico a casa, che stravede per questa concorrente dell’Isola dei Famosi. Oltre a questa, altre notizie sui naufraghi stanno facendo chiacchierare: per esempio si sta parlando del presunto abbandono di Riccardo Fogli.