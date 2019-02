Anticipazioni Isola dei Famosi, sorelle Mihajlovic eliminate? “Felicissime”

Anticipazioni Isola dei Famosi stasera: chi è il nuovo eliminato?

Le sorelle Mihajlovic verranno eliminate questa sera? Si augurano di tornare quanto prima a casa. Non stanno passando delle belle giornate all’Isola dei Famosi 2019. Vorrebbero lasciare il reality show portando con loro un bel ricordo e continuare significherebbe rovinare quello che hanno costruito finora. Sarebbero quindi felici se Alessia Marcuzzi dovesse fare il loro nome. Anche il gruppo ha notato il malessere delle due e Marina La Rosa ha spiegato chiaramente cosa sta succedendo: “Le sorelle sono arrivate a un punto di non ritorno. Questa nomination non ha permesso loro di stare bene questa settimana. Ecco perché vogliono uscire”.

Sorelle Mihajlovic lasciano l’Isola dei Famosi? Le loro parole sorprendono

Virginia e Victorija Mihajlovic non vogliono proseguire: “Se dovessimo uscire, saremmo felicissime. Potremmo vivere in modo negativo le prossime settimane. Vorremmo concludere in maniera positiva”. La probabilità che siano loro a lasciare l’Isola 2019 è molto alta così come è alta la probabilità di assistere a uno scontro tra Jeremias e Brosio, dopo le brutte parole che ha dovuto incassare quest’ultimo. Non succederà ovviamente solo questo, visto che Soleil Sorgè ha smosso le acque e si è messa contro l’intero gruppo che, ogni volta che ne ha l’occasione, l’attacca senza sosta.

Anticipazioni Isola 2019: cosa succederà nella puntata di oggi?

Basti pensare a quello che è successo tra Soleil e Ariadna: è stato tirato in ballo il figlio e sono volati paroloni! Le due ragazze, in queste ultime ore, si stanno tenendo a debita distanza. Serve un nonnulla per far scoppiare una nuova polemica. Jeremias continua comunque a prendere le difese di Soleil: lo fa perché non ritiene giusto le aggressioni del gruppo nei suoi confronti… e forse anche perché si è affezionato a lei?