Isola dei Famosi, Riccardo Fogli ritorna a casa? “Forze non al 100%”

Riccardo Fogli torna a casa? L’esperienza all’Isola 2019 diventa più dura

Riccardo Fogli abbandona l’Isola dei Famosi 2019? Ha avuto dei malesseri fisici che non gli hanno permesso di vivere appieno alcuni giorni. Non è facile, per alcuni concorrenti, resistere alle particolari condizioni di questo reality show e non sono pochi quelli che hanno gettato la spugna nelle scorse edizioni. Il cantante non vorrebbe rinunciare ad andare avanti e lotterà con tutto sé stesso per farcela. Però, se le condizioni di salute dovessero preoccupare, dovrà obbligatoriamente lasciare l’Isola 2019, proprio come è successo l’anno scorso a Giucas Casella.

Isola dei Famosi, Riccardo Fogli non ha recuperato tutte le energie

Ha subito dimostrato di sentirsi meglio, Riccardo Fogli: ha passato alcuni giorni lontano dagli altri concorrenti per accertamenti medici e per riprendersi. Ecco cosa ha detto una volta ritornato: “Questa mattina è stato bellissimo tornare. Ma le forze non sono ancora tornate al cento per cento”. Chi ha invece forza e grinta da vedere è Ariadna, che ha avuto un duro scontro con Soleil: sono volati anche paroloni! Le due new-entry hanno smosso le acque, scatenando uno tsunami che si è abbattuto su tutti i naufraghi, visto che molti si sono schierati o da una parte o da un’altra… Solo Jeremias Rodriguez sostiene Soleil Sorgè, però!

News Isola 2019, cosa è successo ad alcuni naufraghi?

E mentre continua a esserci un enorme punto interrogativo sulla permanenza di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, è avvenuta una inaspettata confessione di Mariana La Rosa sul suo papà: nessuno si sarebbe aspettato di ascoltare certe parole da questa naufraga! Ma bisogna anche parlare di quello che è successo tra Ghezzal e Sarah… un’altra bomba è scoppiata e sicuramente nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi ne vedremo delle belle!