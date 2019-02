Anticipazioni Isola dei Famosi, di nuovo guerra tra naufraghi: Sarah scioccata

Isola dei Famosi anticipazioni, Ghezzal leader incompreso

Non abbiamo ancora le anticipazioni sull’Isola dei Famosi ma le news emerse dal day time bastano e avanzano per capire di cosa si parlerà nella prossima puntata. Ancora una volta infatti c’è stato un duro scontro tra i naufraghi che stanno cercando di fare il possibile per andare avanti e non mollare. Tra le provocazioni di Soleil Sorgè, le privazioni dell’isola e i piccoli battibecchi quotidiani la situazione sta diventando sempre più testa e basta pochissimo per discutere animatamente. In effetti Sarah Altobello e Ghezzal hanno litigato per un motivo tutt’altro che serio.

Anticipazioni Isola dei Famosi, chiarimento nella prossima puntata?

Ghezzal sembra non sopportare infatti chi lo interrompe mentre discute o parla e Sarah proponendo di tagliare i cocchi lo ha fatto senza farsi problemi, com’era giusto che fosse, e senza pensare che il naufrago, leader di questa settimana, le avrebbe risposto male. “Ti ho risposto – queste le parole di Sarah quando ha voluto il chiarimento con l’ex calciatore argentino – ‘Che c’è di male se taglio io i cocchi!’ Adesso mi togli la parola? Non posso più parlare?”. Alla Altobello insomma l’atteggiamento di Ghezzal, che intanto ha sorpreso tutti con alcune importanti e recenti dichiarazioni, non è andato proprio a genio. Anche perché a suo avviso il leader non è leader di tutti ma schierato a favore di uno dei due gruppetti che si sono formati.

News Isola dei Famosi, confronto acceso per i concorrenti

A confessarlo è stata proprio Sarah agli altri naufraghi: “Ci sono due gruppi – queste le sue parole – e uno infanga l’altro. Mi sto proponendo di tagliare i cocchi e mi tratti così? Se uno nasce quadrato – così ha invece parlato a Luca Vismara che era d’accordissimo con lei – non può morire tondo”. L’ex cantante di Amici è stato al solito ancor più netto nelle sue dichiarazioni: “Sembra che le cose cambiano ma non cambiano mai. Spero che Ghezzal si metta in discussione. Deve mantenere la calma”. E dovrebbe senz’altro tenere a bada anche Soleil che di recente ha spiazzato tutti (in modo negativo, chiaramente) per alcune cose dette ai naufraghi. Lo ripetiamo: queste non sono anticipazioni ma ci fanno senz’altro capire quali saranno gli argomenti principali della puntata di mercoledì. Pronti per la nuova diretta di Canale 5?