Isola 2019 Ariadna e Ghezzal, qualcosa non quadra: le parole di lui insospettiscono

Ariadna Romero e Ghezzal, è nato un’amore all’Isola 2019?

Quella dell’Isola 2019 di ieri è stata una puntata che ci ha detto molto su Ariadna Romero e Francesco Acerbi, essendo stato scoperto che i due si stavano frequentando, ma che ci ha detto molto poco su Ghezzal. Eppure in molti ancor prima della diretta e ancor prima che Ariadna scoppiasse in lacrime a causa di Jeremias Rodriguez erano pronti a scommettere che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Sarà davvero così? A giudicare dalle parole di Ghezzal dopo aver saputo di essere leader, con la conseguente possibilità di scegliere con chi andare sulla Isla Bonita, non è che i più pettegoli abbiano così torto: “Ho cominciato a dormire con Ariadna – queste le parole dell’ex calciatore algerino – e finirò con lei”. Insomma, detto fuori dai denti: Ghezzal non ha alcuna intenzione di mollare la presa. E i presupposti per una storia sembrano esserci tutti.

Isola 2019, Ghezzal gentile con Ariadna: “Donna che volevo conoscere”

Al momento infatti ci risulta che Ghezzal sia single, anche perché se fosse stato impegnato come minimo dall’Isola avremmo saputo qualcosa. Per quanto riguarda Ariadna invece, la naufraga sembra aver reagito malissimo a a quanto scoperto e quindi potrebbe trovarsi proprio in quella fase in cui il vuoto lasciato da qualcuno viene colmato dall’arrivo di qualcun altro. Ghezzal in questo caso. C’è tanto ancora da vivere sull’Isola in generale e sulla Isla Bonita in particolare, quindi Ariadna e Ghezzal hanno ancora tanto tempo per conoscersi e per capire se sono fatti l’uno per l’altra o se invece tra di loro c’è soltanto una semplice amicizia. “Dio – queste le sue parole quando ha parlato della puntata e dello sbarco nella Isla Bonita – mi ha regalato la fascia da leader, la donna che volevo conoscere, un’isola fantastica e quindi sono davvero felice”. Vediamo dove porterà questa conoscenza perché siamo proprio curiosi.

Cosa succederà tra Ariadna e Ghezzal nelle prossime puntate?

“Ho comprato l’isola per te”, così si è rivolto l’ex calciatore ad Ariadna con aria da conquistatore prima di abbracciarla in piedi vicino al letto messo a disposizione dalla produzione. “L’impressione su quest’isola – ha poi rivelato Ariadna in confessionale parlando del posto – è che è un paradiso. Sono arrivata qua e ho sentito la pace”. Non possono dire lo stesso Stefano Bettarini, che avrebbe svelato un presunto complotto di Marina La Rosa, né Marco Maddaloni e Kaspar Kapparoni, accusati di aver avuto un comportamento scorretto contro il gioco. Avete saputo, sì? Restate con noi perché vi terremo aggiornatissimi!