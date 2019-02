Anticipazioni Isola dei Famosi, svelato complotto di Marina: Bettarini “Fuori tutto”

Isola dei Famosi anticipazioni, Stefano Bettarini è una furia

Non sono vere e proprie anticipazioni sull’Isola dei Famosi ma le ultime news sul reality show di Canale 5 la dicono lunga su quello che potrebbe succedere prossimamente tra i concorrenti. Oggi nel day time infatti Stefano Bettarini ha parlato con Kaspar Capparoni di quanto accaduto ieri in puntata e non si è trattenuto affatto parlando di Marco Maddaloni e soprattutto di Marina La Rosa: “Oggi – queste le parole di Stefano dopo l’eliminazione e non appena sbarcato sull’Isola che non c’è – è venuto fuori tanto. Piano piano vieni fuori tutto. Io sono uscito a catena [fa riferimento al meccanismo della catena innescatosi durante la puntata ndr]: quando lei ha scelto Luca praticamente è andata da Jo e le ha detto: ‘Scusami, ho scelto Luca perché sennò te avresti scelto Betta’”. In altri termini, Marina avrebbe salvato Luca perché se solo avesse salvato Jò Squillo quest’ultima avrebbe salvato lui.

Anticipazioni Isola dei Famosi, Marina La Rosa confessa: “Mi è dispiaciuto, non mi ha salutato”

A Playa Uva invece Marina ha mostrato di esserci rimasta molto male per il comportamento tenuto da Stefano: “Mi è dispiaciuto per Betta – ha detto ai naufraghi –. Io non mi sento responsabile – ha poi spiegato in confessionale – dell’uscita di Bettarini, però è chiaro che io non ho scelto lui ma Luca. A me – ha infine aggiunto parlando con il gruppo – non mi ha salutato”. Finora insomma da una parte c’è Stefano Bettarini che accusa Marina di volerlo far fuori dai giochi, dall’altra c’è Marina La Rosa che a starebbe solo fingendo di tenere a Stefano, perché se ci avesse tenuto davvero non avrebbe parlato così a Jo Squillo.

Prossime puntate Isola: qual è il gioco di Marina?

A che gioco sta giocando Marina? E soprattutto chi tra lei e Stefano ha ragione? C’è stato un fraintendimento oppure anche Marina sta attuando le sue strategie per arrivare in finale? Ecco perché vi parliamo di anticipazioni: si tratta di news che dicono parecchio su quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate. Anche Kaspar Capparoni ne ha dette di cose sulla naufraga perché non ha digerito per niente le bugie che avrebbe raccontato agli altri concorrenti: ve ne parliamo approfonditamente in questo post, perché pare che secondo alcuni lui e Marco si fossero messi d’accordo. Tutti siamo con gli occhi puntati su Ghezzal e Ariadna dopo quello che è successo ma anche Marina e Stefano vanno tenuti d’occhio. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!