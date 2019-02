News Isola dei Famosi, Kaspar e Marco d’accordo? Tutta la verità dopo la diretta

Isola dei Famosi news, il confronto tra Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini su Marco Maddaloni

Le ultime news sull’Isola dei Famosi hanno riacceso i riflettori su Kaspar Capparoni e Marco Maddaloni: in molti si sono chiesti infatti se i due si siano messi d’accordo per far vincere al secondo la prova leader qualche settimana fa, e Kaspar ha risposto piuttosto stizzito anche alla stessa Alessia Marcuzzi. Sbagliando come sempre, almeno a nostro avviso, perché se sei in un gioco non puoi minimamente pensare di non dare risposte a una domanda simile. L’intera questione è riemersa nel day time di oggi che ha visto confrontarsi proprio Kaspar e Stefano Bettarini, il quale ha raccontato all’altro naufrago cosa fosse successo in puntata e dell’aria tesa tra i due gruppi.

News Isola dei Famosi, Marco e Kaspar erano d’accordo?

Inizialmente si è visto Kaspar rimuginare su quanto accaduto ieri sera, cioè sulla domanda di Alessia: “Io l’ho detto a Marina – questa la domanda che si è posto Capparoni in un fuori onda –? Ma neanche mi ricordo… A Bettarini l’ho detto, ma per il resto…”. Kaspar insomma è sicuro di non aver parlato dell’argomento con Marina che invece – ha poi raccontato a uno Stefano altrettanto infastidito – “è andata a dire che io sono andata a parlare con lei”. I due sembrano non essersi fatti una buona idea della naufraga perché la stessa Marina sembra aver tramato alle spalle di Stefano, ed è stato proprio Bettarini a farlo notare parlando di una conversazione che nessuno di noi ha sentito tra la stessa Marina e Jo Squillo.

Isola 2019, Kaspar e Stefano contro il gruppo

“Hanno detto – si son detti i due naufraghi l’uno all’altro – un sacco di cretinate, un sacco di bugie. Sono a posto con la mia coscienza”. “L’unico uomo che c’era – queste le parole di Kaspar in confessionale – è arrivato stasera, quindi sarà un’isola di castroni da quelle parti”. Stefano da parte sua si sente rinato perché “è l’isola che ho sempre desiderato e a me non è mai piaciuto il chiacchiericcio e i giochi strani. Per me fare l’Isola significa sopravvivere, per me l’Isola è questa”. Stando a quanto emerso dai fuori onda di Maddaloni e dal post-diretta sembra insomma che qualche movimento strano da parte di Kaspar ci sia stato ma che questo strano movimento sia stato poi scoperto. Non sappiamo cosa succederà ancora ma dopo le ultime news su Ariadna e Ghezzal e visto quanto sta accadendo tra i due gruppi ne vedremo senz’altro delle belle nelle prossime puntate.