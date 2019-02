News Isola dei Famosi, Jeremias piange per Santiago: confessioni famiglia

Jeremias Rodriguez Isola 2019: si commuove parlando di Santiago e della sua famiglia

Jeremias Rodriguez ha vissuto un momento di grande nostalgia. Gli manca la sua famiglia, gli manca Santiago De Martino, il suo nipotino. Non solo litigi all’Isola dei Famosi, quindi: dopo aver pianto per il padre, Jeremias ha parlato di Santiago e del rapporto speciale che ha con le sue sorelle (Belen e Cecilia). Ne ha dovute superare tante quando si trovava in Argentina, ma adesso in Italia ha trovato un equilibrio che non vorrebbe mai più perdere. E anche sull’Isola 2019 ha raggiunto un equilibrio… ma solo con Soleil Sorgè! E questo gli basta, visto che nei suoi confronti prova un sentimento sincero.

Isola dei Famosi, la confessione di Jeremias

Dopo il fuorionda in cui si vede Jeremias dire delle parole importanti, adesso si è lasciato andare a una tenera confessione: “Mi manca la mia famiglia. Mi manca Santiago. Quando tornerò a casa, i grandi saranno sempre uguali mentre i piccoli crescono in fretta e cambiano. Non parlavo mai di questi miei momenti. Adesso ho imparato a lasciami andare”. Ghezzal gli sta vicino: “Piangere non è un segno di debolezza. Si piange anche per gioia!”.

Anticipazioni Isola 2019: nuovi meccanismi e strategie in atto

Jeremias Rodriguez sta attraversando uno dei periodi più belli della sua vita, anche perché ha trovato l’amore: di notte Soleil gli ha fatto un regalo inaspettato! Ma fino a quando durerà la pace? Paolo Brosio sicuramente non starà zitto dopo le brutte parole ricevute e un nuovo litigio farà tremare l’Isola. Una settimana in cui si innescheranno nuovi meccanismi: Luca Vismara, per esempio, ha deciso di proseguire contando solo su sé stesso senza fare affidamento al gruppo e senza seguire le direttive di Soleil. Ne vedremo presto delle belle!